Janet Jackson hace un faraónico homenaje a su hermano Michael

La cantante se convierte en la Cleopatra de un ‘talent show’ del Antiguo Egipto en su primer clip concebido para Instagram.

La cantante Janet Jackson está protagonizando uno de los regresos más espectulares de este 2018. Después de unos años alejada de los escenarios, que aprovechó para ser madre por primera vez, su aparición en los Billboard dejó bien claro que estaba decidida a adaptarse a las nuevas exigencias de la música pop. Entre ellas, entender que no es suficiente con grabar una colaboración junto a Daddy Yankee y realizar el carísimo videoclip de rigor de ese tema, Made For Now, por mucho que acumule en dos semanas más de 28 millones de visionados.

Dentro de este plan de actualización, Jackson ha grabado su primer contenido pensado para social media. Se trata de un clip de poco más de un minuto en el que recrea una corte faraónica, un guiño al vídeo de Remember the Time de su hermano Michael Jackson. Estrenado en 1992 con la expectación de una producción de Hollywood, el Rey del Pop asombró al mundo al contar con Eddie Murphy, Iman o Magic Johnson en un cortometraje realizado por el cineasta John Singleton y que evidenciaba su poder de convocatoria entre la comunidad afroamericana.

A diferencia de Michael, que interpretaba a un cortesano, Janet Jackson ha preferido ocupar el trono y que sean otros los que desfilen ante ella. Lo ha hecho con la complicidad de King Bach, un cómico surgido de la Red, popular gracias a sus gags millennial en redes sociales y con más de 18 millones de seguidores en Instagram, y dirigida por Diamond and Kway.

“Me divertí muchísimo con ellos”, publicaba en su cuenta de Instagram sin olvidarse incluir hashtags como #dancewithjanet. Realizado en apenas un día, el mismo en el que hubo que improvisar la coreografía, crear el vestuario, encontrar la localización y los extras, como ha revelado uno de sus directores, este homenaje a su hermano ha llegado próximo al 29 de agosto, el que habría sido el 60 cumpleaños de Michael. Oportuno y divertido recuerdo, y más allá de su impacto en redes y la impagable imagen de la cantante como Cleopatra de un talent show en el Antiguo Egipto, ha conseguido algo mucho más importante: que Janet Jackson esboce una sonrisa. Además de esta fecha tan especial para su familia, todavía están llorando la muerte de su padre y mánager Joe Jackson el pasado 27 de junio.

Fuente: revistavanityfair.es