Jurista: “Ministra de Comunicación atropella la Constitución” al llamar a programas y cuestionar a periodistas

“Ministra de Comunicación atropella la Constitución”

MINISTRA GISELA LÓPEZ.

JURISTA WILLIAMS BASCOPÉ.

La ministra de Comunicación, Gisela López, cuestionó a un presentador de un programa de televisión por la forma de entrevistar a un dirigente indígena y observó los términos que utilizó el comunicador al referirse al mismo, lo que reflejó la intención del Gobierno de imponer censura a los medios y atentar contra la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta que protege el derecho a la libertad de prensa sin previa censura, cuestionó el constitucionalista, Williams Bascopé.

“Es un total despropósito y un atropello a la Constitución, lo que hizo la Ministra de Comunicación, llamar a un programa de televisión con palabras disfrazadas –con respeto– poniéndole un barniz pero con un contenido de censura e incluso de abuso de poder, vulnerando la libertad expresión, de prensa y de todo ciudadano”, manifestó Bascopé.

Bascopé describió que la noche del lunes (20) en el programa de Tv de Red Uno, “Que no me pierda”, entrevistaban a un dirigente del polígono 7 del Tipnis, le preguntaron ¿por qué no dejaban entrar a los miembros del Tribunal Internacional de Defensa de los Derechos de la Naturaleza? y en plena entrevista llamó la ministra observando la forma de preguntar.

“Y dijo esta autoridad que no es correcto que se le pregunte de esa forma tan desconsiderada a un dirigente indígena, deberían tener mas consideración y cuidado, ella cuestionando las preguntas al periodista que se le hacía al dirigente, fue más allá de sus competencias y prerrogativas como autoridad la ministra”, agregó Bascopé

La pregunta que hizo el periodista es la que todo ciudadano se hace, manifestó Bascopé y no puede la ministra cuestionar y más aún si se trata de dirigentes “pegados al masismo”, apuntó.

“La ministra porque llama a un programa para cuestionar a los conductores de por qué se les pregunta algunos dirigentes de una forma u otra y más aún a personas pegados al masismo, la prensa verá qué le pregunta porque nos extraña a los bolivianos que un grupo se autonombre como un territorio independiente, como si fuera muy aparte de lo que es el Estado”, aseveró.

PIDE NO ESTIGMATIZAR

La titular de Comunicación, Gisela López, solicitó no llamar colonos a los interculturales, que el pasado domingo impidieron el ingreso de una comisión internacional al Polígono 7 del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

“Yo quisiera subrayar que no es saludable, no es bueno que se estigmatice y se apunte a sectores de la sociedad boliviana, como los productos de coca o los interculturales, con el denominativo de colonos, no está bien eso, no es correcto, son sectores de la sociedad, del mundo campesino, que tienen sus formas de organización y tienen sus denominaciones, y no es correcto de que se intente estigmatizarles a través de los medios de comunicación de esa manera”, dijo López a Red Uno.

Incluso la autoridad gubernamental consideró que tampoco se debería interpelar a los dirigentes de los pobladores que decidieron impedir el ingreso del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza al Tipnis, para verificar las denuncias de violaciones a los derechos de la Madre Tierra.

“No comparto la forma que se interpela a los dirigentes, no es correcto que interpelen a un dirigente como Jacinto Noza (cacique mayor del Consejo Indígena del Sur) y que se le cuestione una decisión que han tomado sus bases”, manifestó.

Pidió que se entreviste a los dirigentes de Conisur con el mismo respeto y las mismas consideraciones que se tiene a los miembros de la comisión internacional.

El Diario / La Paz