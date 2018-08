La autora de la biografía no autorizada que le ganó un juicio a Luis Miguel revela las historias secretas que la serie no contó

-Para él fue un juicio más en su vida y aunque estaba en el mejor momento de su carrera, 7 millones de dólares no le venían mal, pero imagínate si él hubiera ganado el juicio y 24 años después sale con la batea de babas (tontería) de decir lo mismo que yo ya había dicho, hubiera sido patético. Yo defendí mi integridad como periodista y como escritora. En la serie se está usando lo que yo escribí en su momento como un homenaje a sus fans porque en mi libro yo encumbraba al ser humano que dejó todo al servicio de la carrera. Yo sólo lo vi en el juzgado una vez, pero desde el minuto uno me di cuenta que el estaba rodeado por todos, los jueces, ministerios públicos, hasta la mecanógrafa que se robó la pluma con la que él firmo. Yo juraba que iba a perder el juicio. Aquí era contra la libertad de expresión y no contra una reportera y mis compañeros de ‘chisme’ deberían de entender que lo que me estaba pasando a mi le podía pasar a ellos.