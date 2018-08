La campaña ha comenzado, Concejo de Santa Cruz refleja divisiones internas

Tensión. El pleno del órgano deliberante manifiesta fisuras en su manejo. Un concejal plantea que el tema político es la causa de estos conflictos. Las acusaciones se disparan.







La tensión que existe entre los integrantes del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha sacudido los medios estos últimos meses. Salen a la luz denuncias de sobreprecios, contratos escondidos, evasiones de impuestos y supuestos pagos excesivos. La administración de la urbe está siendo evaluada y los concejales profieren amenazas entre sí.

Hace algunas semanas. Basta con volver la vista atrás para notar que la situación entre los ediles no ha sido la mejor desde hace mucho tiempo. Luego de que se consolidara la Comisión de Defensa Ciudadana con el concejal Jesús Cahuana a la cabeza, la concejal de UCS, Rosario Schamisseddine, manifestó su profundo desacuerdo alegando que no se cumplió un acuerdo previo que habían pactado las autoridades.

Sobre el tema, señalo que “la relación con el resto de los concejales era buena hasta el 31 de mayo. Ya no lo es por una situación que es de conocimiento público respecto a la elección de las comisiones de mercado. Fueron tres años muy bonitos que se trabajó por el bien de Santa Cruz”.

Por otra parte, los despidos masivos que realizó la Alcaldía el pasado mes de julio, sacaron a relucir algunas verdades. El concejal suplente del MAS, Johnny Zeballos, afirmó que dichas destituciones se debían a alianzas políticas. Además, sostuvo que se estaba moviendo gente según la afinidad a ciertos partidos políticos.

De la misma manera, el sobreprecio en bandas y banderas distintivas fue otra de las situaciones donde se vio reflejado el enfrentamiento y la discordia entre los concejales municipales. El representante de UCS, Johnny Fernández, advirtió que solicitaría un informe sobre el caso.

Al respecto, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, advirtió que si hubiesen tendencias políticas sería la primera en destituir a quien cometiese irregulares en el Estado. “Se hará lo que arroje dicha auditoría, ya sea proceso administrativo, judicial o penal”, agregó.

Unos contra otros. El panorama continúa agresivo. Durante la sesión que se realizó esta semana en la Villa Primero de Mayo, la Presidenta del Concejo Municipal rememoró los tres procesos que se le habían iniciado al exalcalde de la ciudad, Johnny Fernández, argumentando que no se le habría impuesto ninguna sanción.

A su vez, Fernández se defendió afirmando que Sosa se encuentra nerviosa por las irregularidades halladas últimamente. Además, el edil mencionó la existencia de casos denunciados en un libro escrito por Guido Náyar.

En la guerra todo vale. En una batalla, la única manera de ganar es adelantándose a los pasos del enemigo. El escenario que se presenta en la Alcaldía Municipal es prueba de ello. La concejal de Santa Cruz para Todos, Loreto Moreno, advierte que el tema político es lo que está motivando la desesperación. “Se dan malinterpretaciones para ganar crédito político. Ahora prácticamente la guerra sucia ha empezado y sálvese quien pueda”, añade.

Opositores ocasionales. Jimmy Frías, analista político, deduce que de acuerdo con la situación actual (caso banderas), los funcionarios han optado por hacerse a un lado y no acoplar el tema dentro de su administración. “Lo que ellos no entienden es que son parte de ello porque su función no es solamente criticar, es también realizar la gestión que les corresponde”, enfatiza.

De igual manera, añade que los concejales no son opositores bien definidos dentro de la administración porque son funcionales hasta el momento en el que aparece una situación que les pueda afectar, y entonces actúan de opositores nuevamente. “Habría que hacerles algunas preguntas para que respondan de qué medida es su oposición y hasta dónde puede llegar el grado de compromiso”, termina.

Concejo municipal de Santa Cruz de la Sierra

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra está compuesto por 11 Concejales Municipales. Ellos son ciudadanos y ciudadanas elegidos democráticamente conjuntamente con suplentes a través de una votación universal, directa y secreta. Su periodo de gobierno es de 5 años.

Dichos concejales representan a partidos políticos específicos: Johnny Fernández, Rosario Schamisseddine y Jesús Cahuana representan a Unidad Cívica Solidaridad (UCS); Tito Sanjinés, Hortencia Sánchez y Melody Téllez representan al Movimiento Al Socialismo (MAS) y Angélica Sosa, Javier Sucre, María Ruth Bravo, Loreto Moreno y Martha Campos representan a Santa Cruz para Todos (SPT).

El Pleno del Concejo Municipal es el conjunto de concejales municipales que constituyen la máxima autoridad de decisión.

Santa Cruz de la Sierra

> Cantidad de Habitantes

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio de Santa Cruz de la Sierra cuenta con 1.686.375 habitantes. La capital cruceña concentra el 52,3% de toda la población del departamento.

> Metros sobre el nivel del mar

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encuentra a 416 m.s.n.m.

> Superficie

La superficie total del área metropolitana es de 325.6 km².

En estos últimos años, la urbe cruceña se erigió como puerta de Bolivia al mundo, siendo sede de eventos internacionales como la Cumbre G77.