La ‘ex’ del hombre estrangulado, reveló que era acosada por la “asesina”

El martes se dio a conocer como autora confesa a Cinthia Paola Mamani Butrón, quien había estrangulado a su concubino José Luis López García (28), motivada por los celos, específicamente por unos mensajes que encontró de su ex en su celular, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Sin embargo, la exmujer de López, Esmeralda Raiza Choque, reveló en El Mañanero que ella era víctima de constante acoso de parte de Mamani, la cual le enviaba mensajes de amenaza e insultos a través del Facebook. “Ella me decía, José Luis no irá a ver a tus hijas… el no es el padre”.

Consultada sobre alguna advertencia de asesinato, ella señaló que sí, en una oportunidad le dijo “vas a ver lo que va a pasar si volvés con José Luis”, añadiendo que, a pesar de eso, ella tenía las intenciones de volver con su marido, pero que no se habían comunicado desde enero de este año.

Cabe destacar que el hombre fue hallado sin vida la mañana del domingo en el camino que conduce a la comunidad Motacú, en el municipio de Warnes, donde fue identificado por su licencia de conducir.

Al respecto, las autoridades policiales continúan la investigación, pues la autora del crimen confesó que lo estranguló con gomas de neumático, sin embargo, el examen forense también indica que tenía golpes en la cabeza y en el resto de su cuerpo, por lo que no descartan la participación de otras personas.