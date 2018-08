La Paz. Dos incendios afectan a la ‘casa embrujada’ de Sopocachi y la Alcaldía se abre a expropiarla

La noche del miércoles y la mañana de este jueves, dos incendios afectaron la denominada “casa embrujada” que se ubica en la esquina de las calles Pinilla y Ascarrunz de la zona Sopocachi de La Paz. Vecinos han pedido su expropiación y la Alcaldía se abrió a hacer el trámite, pero requieren una petición formal.

“Anoche hemos acudido al lugar y hemos verificado que existía un incendio provocado, desconocemos quienes han sido los autores del mismo. Hoy, hemos vuelto a recibir la llamada de vecinos indicando que existía humo en esta vivienda y nuevamente estamos acudiendo con personal de bomberos y se ha sofocado”, contó el teniente coronel de la Policía, Freddy Beyer Gómez, quien atendió el caso.

Con el tiempo la “casa embrujada” se convirtió en un mito urbano, después que vecinos del barrio contaran que duendes y fantasmas habitan la vivienda y que varios albañiles perdieron la vida durante alguna construcción que se intentó levantar en el lugar.

Un montón de periódicos y un colchón fueron esta vez el material inflamable que ardio y provocó alarma en los vecinos. A decir de Teniente Coronel, son bebedores consuetudinarios y jóvenes quienes ingresan a la vivienda y provocan ese tipo de hechos.

Un contingente de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), dos vehículos de Bomberos, incluida una cisterna, además de funcionarios de la Subalcaldía del Macrodistrito Cotahuma atendieron el llamado de los vecinos.

“Estamos viendo con la Subalcaldía de Cotahuma la manera de prevenir a futuro este tipo de hechos”, dijo Beyer.

Vecinos del lugar también se asomaron al lugar para exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto debido a que, aseguran, ese tipo de hechos son recurrentes y vulneran la seguridad ciudadana de la zona.

“Hace como 40 años está abandonado, le han puesto el sobrenombre de la ‘casa embrujada’. Hace unos años venían jóvenes en la época de Halloween para entrar y probar su valor, pero a estas alturas es todas las noches que se entran jóvenes e indigentes y anoche ha habido un incendio provocado por ellos. También, como nadie vive, hay una plaga de ratones”, denunció David Mercado.

Otros moradores de la zona salieron de sus domicilios para respaldar el pedido y confirmaron que el lugar es inseguro y un foco de plagas.

“Entonces, los vecinos lo que estamos pidiendo es que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Esto debería ser expropiado por la Alcaldía y se debería construir un parqueo público, entonces sería un bien social a todos, pedimos por este medio que las autoridades puedan escuchar este pedido”, demandó Mercado.

Ante el planteamiento, La Razón Digital se contactó con el subalcalde de ese macrodistrito, José Quiroga, quien exteriorizó su apertura para atender el planteamiento vecinal.

“Con lo sucedido, tenemos la obligación de darle alguna salida para que no se vuelva a repetir el hecho, claro que sí. No es mala idea la expropiación, pero alguien tiene que solicitar, no podemos hacerlo de oficio”, explicó.

“Si son los vecinos, deberían pedirnos formalmente para que nosotros iniciemos las gestiones que corresponda para plasmar en una realidad y finalmente, de repente, terminar haciendo el parqueo que tanta falta nos hace en el sector”, dijo.

El subalcalde explicó, sin embargo, que es una propiedad privada cuya propietaria no ha podido ser contactada en los últimos meses.

Contó, con base en testimonios, que ha intentado venderla en varias ocasiones, “pero no habían interesados precisamente por lo que se comenta del sector, al parecer les han metido mucho miedo por eso nadie se anima”.

“Si no es la junta de vecinos, por lo menos los vecinos que han planteado nos hagan llegar formalmente el requerimiento, la nota, para que con eso hagamos gestiones porque eso implica un recurso económico, entonces hagamos programar recursos y viabilicemos la posibilidad de las expropiación. No es mala idea”, insistió Quiroga.

