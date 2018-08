La terrible historia de dos emperatrices romanas: crímenes, prostitución, codicia y complicidad con el mal

En cuanto a Valeria, no hay mejor retrato que el de Robert Graves en su novela Yo, Claudio, cuando le hace describir a éste, enamorado de su joven mujer: “Mesalina era una muchacha hermosísima, esbelta y de veloces movimientos, ojos tan negros como el azabache, y rizados cabellos negros. Tenía una sonrisa misteriosa que casi me enloqueció de amor. Pero cuando un cincuentón no muy inteligente y no muy atrayente se enamora de una muy atrayente y muy inteligente muchacha de tan pocos años…, las perspectivas son muy malas”.