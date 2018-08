Las “armas fantasmas” que amenazan al mundo

A principios de este mes, en pleno debate por la inminente publicación del material, Trump escribió un tweet en el que decía que estaba analizando la cuestión de si ofrecer o no estas armas al público y que estaba consultándolo con la Asociación Nacional del Rifle (NRA). “Eso es como consultar al lobo sobre la seguridad de las ovejas”, le respondieron en la red del pajarito. “De todos modos, no me parece que tenga mucho sentido”, añadió Trump, aunque no dijo si pensaba tomar alguna medida para frenar la difusión de los instructivos. Una portavoz de la NRA, la poderosa organización que lucha en defensa de las armas, dijo que el tema “es un asunto de libertad e innovación”.