Legislativo de mayoría oficialista sanciona Ley de Organizaciones Políticas que fija para enero las primarias

Mientras el oficialismo sostiene que la Ley sancionada profundiza la democracia, la oposición insiste que sólo será usada para legitimar una nueva postulación de Evo Morales.

Sancionan Ley de Organizaciones Políticas que fija para enero las primarias

Sesión de los legisladores de la Cámara Baja. Foto: Diputados.

La Paz, 31 de agosto (ANF). – La Cámara de Diputados sancionó la noche de este viernes la Ley de Organizaciones Políticas, que establece la realización de elecciones primarias para enero de 2019, rumbo a los comicios generales del mismo año.

“La convocatoria en este caso se debe emitir 100 días antes de la realización de las primarias, y las primarias deben hacerse cuatro meses antes de la convocatoria a elecciones generales. Esto, en un cronograma, implica que el 27 de enero deberían ser las elecciones primarias y 100 días antes se debería emitir la convocatoria (es decir) en el mes de octubre”, dijo la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño.

Entre tanto, los opositores, plataformas ciudadanas y el propio expresidente Carlos Mesa consideran que el oficialismo, mediante esta Ley, simplemente busca legitimar una nueva postulación Evo Morales a la presidencia sin respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

“Es una Ley que vulnera absolutamente la democracia, el referendo nacional vinculante que le dijo No (a Evo Morales); por otra parte, esta Ley no profundiza la democracia interna (en los partidos) porque alienta a que los invitados nuevamente sean la vitrina de siempre y no cumplan con los requisitos mínimos de ser militantes de un partido político (para postularse)”, manifestó la diputada opositora, Norma Piérola.

En la misma línea, el expresidente Mesa dijo ayer que el objetivo verdadero de esta Ley no es profundizar la democracia, sino legitimar a Morales como candidato presidencial el 2019 (…) burlándose del referendo del 21F”. Y por “esa razón debemos decir No a esta Ley”, aseveró.

Sin embargo, los oficialistas insisten que la Ley de Organizaciones Políticas tiene como objetivo central profundizar la democracia en Bolivia, institucionalizar a las organizaciones políticas, fortalecer el sistema político y mejorar la actividad política en el país.

La Ley fue inicialmente debatida y aprobada por Diputados, luego fue remitida al Senado para su consideración, pero esta instancia hizo varias modificaciones atendiendo una lista de observaciones enviadas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y después la iniciativa fue devuelta a la Cámara Baja, donde finalmente hoy ha sido sancionada para su posterior promulgación en el Ejecutivo.

“Hemos tratado de tomar las sugerencias del Órgano Electoral con la mayor amplitud y viabilizarlas a través de las modificaciones que hizo el Senado y que fueron aprobadas ahora en Diputados”, subrayó Montaño.