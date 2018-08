Leonardo Padura: “Cuba es un país raro: nadie se ha muerto de hambre pero nadie ha comido lo que quería comer”

Sin embargo, hubo quienes intentaron que esta conversación pública en la Fundación OSDE entre el escritor cubano Leonardo Padura y Claudia Piñeiro no se realizara. Fue hace un mes, cuando en Argentina se vivían momentos de álgidos debates ideológicos en torno a la legalización del aborto —que finalmente la Cámara de Senadores no convirtió en ley— y un grupo de tuiteros “a favor de las dos vidas” iniciaron una campaña para que la charla no se lleve a cabo.