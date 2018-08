Ley de Partidos volverá a Diputados para atender las observaciones del TSE

El ente electoral planteó objeciones a 20 aspectos de la propuesta normativa. El Senado se apresta a aprobar la norma en detalle para que la Cámara Baja sea quien la sancione

Jesús Reynaldo Alanoca Paco







Acogerán algunas de las observaciones realizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas retornará a la Cámara de Diputados para que sean considerados algunos de los aspectos sugeridos por los vocales en Sala Plena.

La presidenta de la instancia Baja, Gabriela Montaño, sostuvo que “seguramente volverá el Proyecto de Ley a la Cámara de Diputados y lo trataremos para que tenga una buena recepción de parte del Órgano Electoral“.

Conoce más I TSE dice que primarias en enero son viables y sugiere que partidos políticos definan su realización

Explicó que dependiendo de la aprobación en detalle en el Senado, se convocará a una sesión mañana o la próxima semana para sancionar la norma y así derivar el texto para que sea promulgado por el Órgano Ejecutivo.

Este jueves, el ente electoral remitió una nota oficial con observaciones a 20 aspectos del proyecto, entre ellos algunos referidos a la realización de las elecciones primarias, que debían implementarse hasta 2024, pero que ahora serían en enero de 2019.

Lea también I Cámara Alta aprueba en grande ley de partidos y avanza debate en detalle

Los vocales plantearon este jueves que si bien son viables técnicamente los comicios internos, “es deseable que su implementación sea progresiva, abriendo la opción de que las organizaciones políticas definan de manera facultativa su realización hasta las elecciones generales de 2024″.

Montaño consideró que ese aspecto “rompería absolutamente el espíritu de la ley en términos de la aplicación de las elecciones. Siempre planteó el Órgano Electoral que sean simultaneas, obligatorias y vinculantes, eso dice su propuesta, eso se rompería si aplicamos en enero de manera voluntaria para los partidos”.

Puedes ver I Senado no paraliza el debate y ve tardías las observaciones del TSE

La titular de Diputados también aclaró el tema referido a las candidaturas para los comicios internos en cualquier organización política. “No hay ningún artículo de la ley que alguna persona que no sea militante de algún partido político pueda participar en las elecciones primarias como candidato. No hay ninguna disposición en la ley que haga esta limitación”, enfatizó.

Opositores consideran que la ley será utilizada para avalar la repostulación de Evo Morales, desconociendo los resultados del 21F. El oficialismo sostiene que con su aplicación se “profundizará la democracia”.

Fuente: eldeber.com.bo