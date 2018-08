Lo de Baisa y Bolívar puede disolverse

El modelo de Baisa SRL está en análisis entre los dirigentes de Bolívar, el titular celeste explicó que esta administración ocasiona deudas muy grandes con impuestos.

Después de diez años de estar bajo la administración de Baisa SRL, el club Bolívar que preside Guido Loayza, ponen en duda la continuidad de esta empresa.

El titular académico fue muy claro al explicar que tras un análisis se vio que no es muy factible continuar con este modelo, las deudas con impuestos nacionales ocasionan que se analice continuar bajo la administración de Baisa.

“El modelo Bolívar-Baisa, genera muchos problemas con impuestos, entonces nos preguntamos, si es lo más conveniente para Bolívar seguir con este modelo o debemos cambiar a otro. Aquí vamos hacer un club de fútbol, sin hacer sociedades con nadie, tenemos muchos problemas y que hace que sea un tema preocupante”, afirmó Loayza en rueda de prensa.

Sobre Marcelo Claure presidente de Baisa, Loayza afirmó que cree que no está cansado de Bolívar, simplemente es indiferente con la coyuntura de Bolívar.

“Marcelo no está cansado, está tranquilo, él no se molesta ni si quiera con los resultados, hay que ver que es lo mejor que le conviene a Bolívar. Existe la posibilidad de que ya no seamos administrados por Baisa”, acotó el mandamás académico.

La suerte de Bolívar se definirá hasta fin de año ya que por el momento la dirigencia celeste quiere revertir el mal momento que atraviesa el equipo. Mañana sostendrán una reunión con los jugadores para evitar más resultados negativos.

