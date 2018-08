Lo que nunca debes hacer si usas lentillas: puedes acabar con tu vista

Hay que recordar siempre quitarse las lentillas. (iStock)

Lo han dicho los expertos y responsables del último informe publicado por el Centro de Control y Prevención de enfermedades oculares dependiente de la FDA, la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de algunos productos y medicamentos. Según los profesionales médicos que han intervenido en este estudio, las personas que se echan una siesta o duermen durante toda la noche con lentillas tienen entre un seis y un ocho por ciento de probabilidades de desarrollar más enfermedades e infecciones oculares frente a aquellos que tienen el cuidado de retirar las lentes antes de dormir.

Muchos padecen una dolorosa y delicada infección causada por bacterias y microbios que afectan a la córnea del ojo

Los investigadores de este estudio, publicado bajo el título ‘Ojo, no puede ver: nueve lesiones oculares’ en la revista ‘Live Science’, han afirmado que “de entre todas las conductas que aumentan el riesgo de padecer una infección corneal, el mal uso de las lentillas es una de la primeras causas”. En este sentido reconocen que uno de los problemas más frecuentes con el que adultos y jóvenes acuden a la consulta del oculista es la llamada queratitis microbiana. Se trata de una dolorosa y delicada infección causada por bacterias y microbios que afectan a la córnea del ojo. Aviso para los más aprensivos: las bacterias no salen de la nada. Por eso el estudio se ha elaborado con los casos de varios pacientes que, según han reconocido, dormían con lentillas de forma frecuente y, además, prestaban poca atención a la higiene de las mismas. A pesar de que muchas de las infecciones causaron daños irreversibles a la córnea y, en algunos casos, pérdida permanente de visión, los expertos recuerdan que un buen uso y control de las lentillas no tiene ningún riesgo para la salud ocular de los usuarios.

Uno de los casos que componen el informe es el de un hombre de 34 años al que la pereza le ganaba la partida casi todas las noches. Reconoció que dormía “entre tres y cuatro días con las lentillas”. Tras meses así, empezó a sentir molestias y acudió al médico al sentir la vista borrosa y el ojo izquierdo enrojecido. Al llegar el diagnóstico fue sencillo. Trataron su caso como una queratitis bacteriana pero el daño causado por el mal uso de sus lentes desechables era más grave. Su infección resultó ser una queratitis Acanthamoeba, una infección difícil de tratar. Tras meses de cuidados, el paciente perdió parte de la visión y se vio obligado a no poder utilizar nunca más unas lentillas.

Insoportable dolor

Otro de los casos, el de una joven de 17 años, vuelve a poner de manifiesto los problemas que pueden acarrear el mal uso o compra libre de unas lentillas. La joven, que utilizaba este tipo de lentes sin consejo médico, durmió con ellas durante semanas hasta desarrollar una infección bacteriana que le causó una úlcera en sus fibras corneales que quedaron dañadas para siempre.

También es significativo el caso del hombre que, con 59 años y mientras estaba en la ducha, escuchó un ‘chasquido extraño’ que se tradujo rápidamente en un insoportable dolor en el ojo izquierdo. Después de utilizar durante dos días seguidos las mismas lentillas, éstas le provocaron una úlcera y perforación de córnea. El paciente, tras recibir un trasplante, recuperó algo de visión pero, meses después del suceso, tuvo que someterse a varias operaciones de cataratas.

Ir al médico

Por todo ello, los expertos insisten en la importancia que tiene el buen uso de las lentillas. Y recuerdan que, si bien los efectos adversos no tienen siempre la misma gravedad en los pacientes, los usuarios deben hacer todo lo posible para prevenir complicaciones oculares y acudir al médico cuanto antes si éstas se presentan.

¿Y tú? ¿Eres de los que duerme acompañado o has desterrado ya a la pereza?

Fuente: elconfidencial.com