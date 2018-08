En pleno conflicto por los recursos del campo gasífero Incahuasi, un par de meses atrás, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que no acompañaría al presidente Morales en ningún acto público, mientras no se resuelva el caso a favor del departamento. Con esto, dejó en claro que para el Gobierno central es clave mostrar una imagen de unidad y de esa manera “arrastrar” algo de la popularidad que mantiene la autoridad cruceña y que ha perdido el “proceso de cambio” en todas las regiones. En este momento el régimen está ávido por contrarrestar las opiniones desfavorables a la repostulación y quitarle fuerza a los sectores que exigen el respeto a los resultados del Referéndum del 21 de febrero de 2016. En menos de una semana, el gobernador Costas ha asistido a dos eventos en los que se ha mostrado sonriso y muy complaciente con el presidente Morales y algunos miembros de su administración. En ambos actos el Gobierno ha acarreado militantes para que griten “Bolivia dijo Sí”, algo que parece no haberles molestado a los “acompañantes”.

Fuente: eldia.com.bo