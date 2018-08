Los compradores de las casas que la ONG de Brad Pitt construyó para los afectados por el Katrina quieren demandar al actor

Los problemas crecen para Pitt: en mitad de un interminable proceso de divorcio; ahora podría enfrentarse a un nuevo proceso legal.

En lo que respecta a trabajo, Brad Pitt no puede tener ni una queja. El actor se encuentra en estos momentos rodando Once Upon A Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino que protagoniza junto a Leonardo Di Caprio. Una película que está destinada a convertirse en una de las más importantes del año que viene no solo porque junta por fin en una misma pantalla a los dos guaperas oficiales de los noventa; sino también porque cuenta uno de los crímenes más truculentos que hayan ocurrido nunca en Los Ángeles: el asesinato de Sharon Tate en manos de discípulos de las secta satánica de Charles Manson.

Pero como en los horóscopos, es raro que si una faceta de tu vida esté completa también lo estén el resto. Y si de amor ya sabemos que la cosa no está muy relajada, al menos hasta que Angelina y él lleguen a un acuerdo que ponga fin al divorcio interminable; ahora Pitt también tendría que buscar un nuevo abogado para hacer frente a la próxima querella que se le viene encima. Al menos si el juzgado la acepta.

Porque según acaba de avisar un abogado llamado Ron Austin, que representa a un buen número de familias de Nueva Orleans que se quedaron sin casa en 2005 por culpa de las inundaciones provocadas por el huracán Katrina; en breve presentará una demanda para exigir daños y prejuicios a Make It Right, la fundación benéfica de Brad Pitt que construyó nuevos hogares para los ciudadanos más afectados y que, al parecer, no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad deseados.

Después de levantar en 2008 un centenar de viviendas ecológicas que después vendieron a precio irrisorio, al parecer la fundación no se ha hecho cargo alguno de todas las quejas posteriores que han recibido por parte de un buen número de inquilinos, que se quejan de sufrir mareos y dolores de cabeza por culpa de los materiales usados y de tener problemas estructurales que ponen en peligro la estabilidad de las viviendas.

“Make It Right nos ha prometido un montón de veces que iban a volver para arreglar todos los desperfectos, pero de momento no han movido un dedo”, ha explicado Austin en un artículo del que se hace eco Page Six y del que, a pesar de habérselo solicitado, la fundación de Pitt no ha hecho ningún comentario. ¿Tendrá que empezar a aceptar Brad papeles en blockbusters absurdos de esos que pagan millonadas para afrontar todo lo que se le viene encima?

Fuente: revistavanityfair.es