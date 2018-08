Los delirios del poder

Ovidio Roca

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Lord Acton

El hubris, la locura del poder afecta de diversa manera según la cultura del sujeto. Algunos rústicos iletrados exhiben orgullosos su poder y expresan siempre y en cualquier sitio lo que sienten y disfrutan; otros como los licenciados en sofisma, ocultan zalameramente su poder y riqueza y dicen públicamente solo lo que les conviene.

Es casi imposible que un gobernante se resista al permanente llunkerio de su entorno y no caiga en corruptelas y en la tentación de sentirse un dios todopoderoso e inmortal, por lo que es sano para lo sociedad evitar que ejerzan el poder por mucho tiempo. La democracia que es un sistema de poder delegado y también limitado, establece la alternabilidad de los funcionarios en el gobierno generalmente con periodos de entre cuatro y cinco años y con una sola reelección.

HUBRIS PLURINACIONAL

De la Orden de la Jarretera a la Orden del Guato, mismollata?.

En el Siglo XIV el rey Eduardo III, durante un baile, recoge la liga que se le deslizo de la pierna a la Princesa de Gales, la coloca en la suya y dice: Honi soit qui mal y pense (Que se avergüence quien de esto piense mal). Esto da origen a la Orden de la Jarretera que es considerada el pináculo en el sistema de honores británico.

En el Siglo XXI al monarka Evo se le desata la trenza del zapato y los llunkus se tiran al suelo disputándose quien le amarra los guatos, él les tira un peso y dice: llocsi caimanta (Pronto serás Ministro). Esto da origen a la Orden del Guato que es considerada como el pináculo del llunkerio plurinacional.

Poder por siempre

“Dijimos varias veces, antes en el Palacio, ahora en la Casa Grande del Pueblo, no estamos de inquilinos, no estamos de pasajeros, no estamos en alquiler, los movimientos sociales, el pueblo unido antiimperialista, se va a quedar para siempre”. “En vano están pensando volver los neoliberales al poder, los vendepatrias, los procapitalistas, los proimperialistas”. “No somos inquilinos: hemos venido para quedarnos, y ahora para toda la vida”. Evo

Los delirios del poder

Cuenta Evo henchido de hubris, que en una parada militar en Trinidad una chica cuya familia conoce, le dice: “Evo yo quiero tener un hijo para vos, Quiero tener un hijo para el mejor Presidente de Bolivia”. Bolivia TV.

Zalamería de las cariñositas

Nos cuenta también el Evo: Silvia y Leonilda me dijeron: “borrachito eres más cariñosito”. Salud hermano.

Compartiendo información privilegiada

“Ahora entiendo perfectamente los campos deportivos, compañero Quecaña. Un coliseo, 10 millones de bolivianos. Yo decía, cuánto de comisión vas a cobrar”. Evo en Yacuiba

Por la Plata baila el mono

Hermosas palabras luego de los contratos de 3.248 bolivianos por minuto:

“Dios nos regaló y nos mandó un dirigente, nos mandó un presidente, y él se llamaba Evo Morales Ayma”. Gonzalo Hermosa de los Kjarkas.

Corolario: Equidad Plurinacional

“Si mete preso al que no sabe sumar y a los que no tocan la Diana cuando mete el gol; debería meter igualmente preso al que poco sabe leer y a los opositores que no saben hacer oposición”. Santos Noco Chopeyaki

Fuente: ovidioroca.wordpress.com