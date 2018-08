Matadero de Tarata inaugurado en 2015 nunca funcionó

Cochabamba.- La concejala de Tarata Yolanda Mamani (UNICO) denunció ayer que el matadero municipal es un “elefante blanco”. Actualmente, la obra, que se inauguró en septiembre de 2015 y demandó 2.106.422.36 bolivianos, no funciona.

“Esa construcción no abrió sus puertas ni por un día. Es un matadero que no tiene licencia ambiental y parece que tampoco cuenta con derecho propietario”, señaló.

La autoridad dijo que el pasado jueves, en una reunión del Consejo de Desarrollo Municipal de Tarata (CDMT), el alcalde del municipio, Benjamín Zurita, propuso el cambio de “categoría” para la habilitación de la infraestructura. “Lo quiere convertir en un matadero de primer nivel. Han pasado tres años desde su inauguración y la obra no tiene utilidad. Esto es un daño económico”.

La construcción del Matadero Municipal de Tarata se financió con recursos de la Gobernación de Cochabamba, que invirtió 1.686.875.37 bolivianos y la Alcaldía destinó 421.718.84 bolivianos. La obra fue ejecutada por la empresa HCL Ltda.

El alcalde de Tarata, Benjamín Zurita, aceptó que la obra no funciona desde su inauguración debido a que no pudieron tramitar la licencia ambiental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). “No nos aprobaron la licencia. Vamos a hacer las adecuaciones para efectuar un cambio de categoría”. No precisó el nivel al que apuntan convertirlo. “Estamos realizando las evaluaciones”.

El Alcalde explicó que entre las adecuaciones principales está la implementación de una planta de tratamiento y la habilitación de nuevos ambientes. Aunque, reconoció que para efectuar las mejoras se tendrá que destinar recursos “extras”.

Prevé que la obra empiece a funcionar en enero de 2019, después de hacer las adecuaciones necesarias.

Mamani señaló que pedirá a la Contraloría General del Estado (CGE) realizar una auditoría para identificar y sancionar a los responsables.

La concejala lamentó que la población continúe realizando el faenado de ganado en un matadero que funciona hace más de 30 años y en condiciones precarias. “El desecho de las aguas van hacia una cancha deportiva y representa un riesgo para la salud”.

Señaló que el matadero antiguo fue clausurado en reiteradas oportunidades porque no cumple con las especificaciones sanitarias. Añadió que, en esa obra, se continúa invirtiendo para efectuar mejoras y siga el faenado.

