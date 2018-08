Melanie Griffith demuestra una vez más lo mucho que todavía quiere a Antonio Banderas

Decir que te llevas bien con tu exmarido es fácil. Dejarlo patente en público de esta manera solo está al alcance de grandes señoras como ella.

En su última entrevista hasta la fecha, Melanie Griffith aseguró que no estaba desesperada buscando amor. Que después de cuatro matrimonios fallidos (dos de ellos con Don Johnson), había descubierto las ventajas de estar sola. Y no hablaba desde el resentimiento, ni mucho menos. Pese a que lo suyo con Steven Bauer, el ya mencionado Don Johnson y Antonio Banderas no funcionara, la actriz presumía de seguir manteniendo una buena amistad con todos los hombres que una vez ocuparon su corazón. Así que de tirar la toalla nada: simplemente se encuentra disfrutando de una nueva etapa.

“Sigo amando mucho a mis tres exmaridos, y de hecho tengo una relación muy cercana con ellos, pero no me veo volviéndome a casar en el futuro”, explicaba Griffith en su conversación con InStyle. “Creo que eso ya no es relevante para nadie. Especialmente si como yo tienes más de 60 años, tus hijos son mayores y ya estás viviendo la vida que siempre quisiste vivir”, afirmaba.

Pero claro, eso solo eran palabras. Cuando se enfrentan a los periodistas, los famosos muchas veces maquillan la realidad para proyectar una imagen idílica acorde a su estatus de estrella. Por eso las declaraciones de Melanie no bastaban como verdad: todavía tenía que demostrarnos de alguna manera que efectivamente esa sana amistad con sus maridos era real. Pues bien, acaba de hacerlo. Al menos en lo que respecta a Antonio Banderas.

El español, que estuvo casi dos décadas casado con Melanie y con quien tuvo a su hija Stella del Carmen, mantiene actualmente una relación sentimental con Nicole Kimpel, con la que según sus propias declaraciones no tiene tampoco intención de casarse porque ya es “su mujer”.

Además de tener suerte en el amor, el malagueño también está pasando por una etapa laboral muy dulce. No solo es el protagonista de Dolor y Gloria, que estos días rueda bajo las órdenes de Pedro Almodóvar; sino que también podría llevarse el próximo 17 de septiembre un Emmy al Mejor actor principal en una miniserie por Genius: Picasso, donde encarna a nuestro pintor más universal.

Lo tiene difícil, porque se enfrenta a pesos pesados como Benedict Cumberbatch o Jeff Daniels; pero si no lo gana al menos le quedará el orgullo de saber que Melanie ha votado por él y que, además, lo ha confesado públicamente en Instagram para que otros sigan su camino.

“Genio… Picasso… Antonio está nominado a un Emmy. ¡Y por supuesto tiene mi voto!”, escribía Griffith junto a una fotografía de Banderas caracterizado. “Mucho más que maravilloso”, añadía. Vamos, que Melanie no mentía.

Fuente: revistavanityfair.es