Ministro Romero cree que Mesa se excede en el cálculo político y que será el líder del 21F

El ministro de Gobierno anticipa que las plataformas articularán una coordinadora a la cabeza del expresidente. El también vocero del mar llamó a ganarle al MAS en las calles.

Romero afirma que Mesa excede el cálculo político y que será el líder del 21F

La autoridad revela que internamente ya se anticipó el rol que cumpliría el expresidente. Foto: Gobierno.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, consideró que el expresidente, Carlos de Mesa, “se excede en el cálculo político” y anticipó que el también vocero de la causa marítima acabará liderando las plataformas ciudadanas que exigen respeto a los resultados del referendo del 21F.

“No sé cuál es el carácter de nuestro interlocutor, no sé si es candidato, precandidato o es activista simplemente, es una persona que se excede en el cálculo político y la política es toma de decisiones, no sé si es un globo de ensayo, pero hasta ahora su convocatoria a las calles no ha dado resultado”, aseveró la autoridad.

El exmandatario dijo en las últimas horas que “tenemos que lograr y es un desafío que no debe cejar hasta el último día, el de ganarle democráticamente en la calle al Gobierno obligándolo a aceptar que no puede ir a una candidatura”.

Romero consideró que “la oposición en Bolivia está desorientada, más allá del debate del 21F, sin posibilidad de salida, de repente es un globo de ensayo para presentarse como un articulador de las plataformas ciudadanas. Yo lo dije internamente hace siete meses atrás, las plataformas conformarán su coordinadora y su líder será Carlos Mesa, eso no es un secreto”.

“La acción de masas es una convocatoria ante la incapacidad de operatoria política de la oposición en los mecanismos institucionales, porque esos mecanismos redujeron la acción de la oposición en el ámbito parlamentario a un griterío durante el discurso del presidente, y creen que eso es un rédito político para la oposición”, agregó Romero.

Y recordó que “anunciaron una presencia de miles de plataformas ciudadanas en Potosí y eran un centenar, lo mismo anunciaron en Cochabamba y eran cinco, contados con los dedos de las manos, es decir, la acción de masas no es el fuerte de Carlos Mesa ni de la oposición, ese es el fuerte del MAS”.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco