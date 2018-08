Mira el primer adelanto de Dora la exploradora en carne y hueso

La película de Dora la exploradora mostrará a Dora de adolescente. Acompañada de su mejor amigo, el mono Boots, y de su primo Diego ( Micke Moreno ), saldrá hacia una aventura. El director será James Bobin , quien previamente trabajó en la película de The Muppets, así como en Alice Through the Looking Glass.

Esta no es la primera vez que Isabela interpreta a Dora. Ella hizo la voz del personaje de Kate en la serie spinoff Dora and Friends: Into the City, en 2014 y 2015.

La nativa de Cleveland comenzó su carrera como actriz con un pequeño papel en la película de 2013, The House That Jack Built. Luego participó en la comedia de NBC, Growing Up Fisher, en la serie de Nickelodeon, 100 Things to Do Before High School y en Transformers: The Last Knight en 2017.

La película de Dora la exploradora se estrenará el 2 de agosto de 2019.

Fuente: E!News