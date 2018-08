Monseñor a Los Kjarkas: El único enviado de Dios es Jesús

Debate sobre “divinidad” de Evo Morales.

El Monseñor Jesús Juárez, Arzobispo de Sucre, se manifestó respecto a las declaraciones de Gonzalo Hermosa de Los Kjarkas, y afirmó que Jesucristo es el único enviado de Dios.

El músico afirmó y ratificó que el presidente Evo Morales es un regalo enviado por Dios para Bolivia. Lo cual le generó críticas en redes sociales y de políticos opositores.

El Monseñor explicó que, de acuerdo a la Biblia, Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que después mandó a Jesucristo, su hijo, para salvar a su pueblo que se había alejado de la casa del Padre.

“Desde Jesucristo, el único enviado de Dios al mundo es su hijo, no hay otros enviados y si hay otros enviados no son enviados por Dios, no sabemos quiénes los enviarán”, dijo Juárez, según reportó Gigavisión.

“El hombre si se endiosa, si cree que va a estar aquí para siempre, es una mala señal, porque todos somos pasajeros, el único que vive para siempre es Jesucristo”, agregó.

