Montaño dice que los jugadores están en deuda y respalda a ‘Keko’

El secretario general de Oriente Petrolero aseguró que como dirigencia cumplieron y que ahora les toca a los futbolistas. Además, indicó que la gestión de Álvarez es la mejor “institucionalmente”.

“Los que están en deuda son los jugadores”, así de claro fue el secretario general de Oriente, Yimy Montaño, después de los resultados negativos en las últimas tres fechas (dos derrotas y un empate). Son cuartos en la tabla, con 11 puntos, y están a ocho del líder del torneo, Royal Pari (19). Por otro lado, indicó que “algunos” quieren desestabilizar la gestión del presidente del club, José Ernesto Álvarez.

Montaño dijo que como dirigencia cumplieron con lo que le corresponde y ahora es el turno de los futbolistas. “Se ha cumplido con los pagos necesarios; sueldos, salarios, bonos (…)”, afirmó el directivo refinero la mañana de este martes. Además, comentó que después del clásico se reunieron y había el compromiso de revertir la situación; sin embargo, solo han sumado un punto en los últimos dos partidos.

TE PUEDE INTERESAR: Oriente: ‘Keko’ acorralado tras los malos resultados

Sobre una posible sanción al plantel, Montaño afirmó que hasta el momento no se ha reunido el directorio y es ahí que se debe analizar cómo proceder. “La preocupación nuestra es grandísima porque los resultados deportivos no nos están acompañando y eso ocasiona crisis”, expresó a los medios locales. En siete partidos, Oriente ha sumado once puntos.

¿Tumbar a ‘Keko’?

Según Montaño, “hay muchos intereses” que quieren desestabilizar “institucionalmente a Oriente” y mucha premura de que se lleven a cabo las elecciones. “De momento el presidente (Álvarez) está con un mandato. Creo que, institucionalmente, es el mejor presidente de toda la historia del club”, dijo el directivo. Supuestamente, hay una campaña de desprestigio en contra de Álvarez.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Presidente de San José pide a jugadores marcharse si están cansados

Sobre una asamblea de socios dijo que de momento no hay fecha, pero una vez esté conformado el comité de fiscalización se va a presentar los resultados de auditoría para cumplir con lo que establece el estatuto.

Fuente: diez.bo