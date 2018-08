Morales dice no sentir vergüenza por no ser profesional y que su mejor escuela fue la lucha social

Monteagudo Chuquisaca.-El presidente Evo Morales inauguró este viernes el sistema de automatización de la planta de engarrafado de gas licuado de petrolero (GLP) en Monteagudo. (Foto ABI)

Ipatí, BOLIVIA, 24 ago (ABI).- El presidente Evo Morales dijo el viernes que no siente vergüenza por no ser profesional y que su mejor escuela fue la lucha sindical y social para hacer muchas cosas por Bolivia, en alusión a las expresiones discriminatorias que realizó el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, mediante su cuenta en Twitter.

El miércoles, Albarracín estableció que el mandatario indígena no tiene solvencia para referirse a las universidades, en respuesta a un tuit de Morales sobre el papel de la UMSA en la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978).

“Estos días un profesional (estuvo) protestando contra mí, claro no soy profesional y no me avergüenzo de eso. Nuestra escuela, saben compañeros del campo, es la lucha sindical y social y esa es la mejor escuela yo diría”, dijo en un multitudinario acto público en Chuquisaca, donde entregó varias obras en esta jornada.

Morales refirió que en la lucha sindical y social, sufriendo en las marchas y huelgas, aprendió a sentir por Bolivia, razón por la que su administración muestra resultados en beneficio de los bolivianos.

“¿Los que han estudiado en Harvard de Estados Unidos y Lovaina de Bélgica qué han hecho como presidentes? Casi nada, sólo vender Bolivia. Y los que hemos aprendido con sufrimiento y marchas sentimos por Bolivia y ahora estamos haciendo algo por Bolivia”, sostuvo.

El líder indígena dijo que llegó a la presidencia “gracias a la verdad y la honestidad”, sin promover mentiras como hace la oposición boliviana para desgastar la imagen del Gobierno.