Morales: Funcionarios bolivianos de la embajada de EEUU envían información al Gobierno

El presidente, Evo Morales, aseguró hoy que funcionarios bolivianos que trabajan en la embajada de Estados Unidos en La Paz, envían información al Gobierno sobre los presuntos planes del país norteamericano para convulsionar el país.

“Estamos controlando, sabemos y agradezco a algunos hermanos bolivianos que trabajan en la embajada de Estados Unidos, nos informan porque son patriotas. Si detecta la embajada de Estados Unidos a algún boliviano que nos está informando, bienvenido, vamos a garantizar su trabajo, ahora tenemos dignidad y soberanía”, expresó Morales durante su discurso en la parada militar realizada en Cochabamba.

En este contexto, el primer mandatario afirmó que la presencia de bases militares no significa “ninguna garantía para la paz social y el desarrollo de cualquier pueblo”.

“El sistema capitalista no quiere competencias, no quiere que nuestro pueblo se desarrolle. El sistema capitalista no quiere que nos liberemos en la parte tecnológica y científica. Usan el narcotráfico y el terrorismo”, agregó el presidente.

Por otro lado, Morales expresó su orgullo ante las Fuerzas Armadas y la Policía. Explicó que ambas instituciones lograron resultados únicos en cuanto a la erradicación de coca y lucha contra el narcotráfico.

“Estamos convencidos, donde está la presencia norteamericana crece el narcotráfico. En tiempo de la dictadura militar en Bolivia y parte de gobiernos neoliberales eran 56 mil hectáreas de coca en Bolivia, ahora estimamos que tenemos 20 mil hectáreas en Bolivia”, mencionó.

Finalmente, el presidente manifestó que la embajada estadounidense en Bolivia “pierde su tiempo” al tratar de “convulsionar al país”.