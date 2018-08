Morales insiste con ley contra la mentira y dice que oponerse a ella es ser ‘mentiroso confeso’

El presidente Evo Morales salió este viernes en defensa de su propuesta de redactar y aprobar una ley contra la mentira, iniciativa que desató una serie de cuestionamientos en diferentes sectores, entre ellos el gremio de la prensa. Aseguró que quienes se oponen a ello son “mentirosos confesos” y no dio más detalles del curso que tomará la iniciativa.

“Los que dicen no a una ley contra la mentira quiere decir que esos señores son confesos mentirosos ¿Cómo podemos rechazar una ley contra la mentira? El que no miente está feliz que haya leyes, pero el que miente ahora tiene miedo”, sostuvo durante el acto de entrega de un tramo carretero en Chuquisaca.

Fue el miércoles cuando puso en la agenda pública la idea de una ley contra la mentira dirigida a autoridades y medios de comunicación. Ese día explicó que podría ser como parte de una reglamentación de la Constitución Política del Estado (CPE) que recoge los principios ancestrales del ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhilla (no seas flojo).

Organizaciones como la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) rechazaron la iniciativa. “ Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”, sostuvo en un comunicado.

Actualmente el trabajo de la prensa está regulado por la Ley de Imprenta.

Morales volvió a referirse este viernes al tema. “Nosotros queremos que todos tengan valores. No mentir, no robar, es tener valores, principios de honestidad, de transparencia”, dijo. (24/08/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz