Morales: Los opositores nos confunden con el ganado auquénido

Evo Morales. Foto de archivo: ABI.

El Jefe de Estado consideró que la derecha ganaría una medalla de oro en un campeonato de mentirosos.

El presidente Evo Morales aseguró este jueves que los opositores confunden a las personas del área rural con ganado auquénido y por eso cuestionan la entrega de canchas con césped sintético en ese sector del país.

“Agua potable y más campos deportivos es salud, (pero) cuando hacemos césped sintético en áreas rurales, la derecha o los opositores me dicen que esas canchas son para la llama, (entonces) nos ignoran o nos confunden con el ganado auquénido”, manifestó Morales.

La autoridad, en la entrega de una obra en Chuquisaca, agregó que a lo largo de la historia siempre pensaron desde las ciudades que el movimiento campesino está constituido por “salvajes o finalmente por animales”.

Incluso “nos decían que no tenemos alma, que no tenemos sentimientos, pero eso será para la historia, no estamos resentidos, aunque (hasta ahora) nos siguen insultando con mentiras cada día, si hubiera una competencia, un campeonato de mentirosos, la medalla de oro sería para la derecha porque siempre han mentido”, sostuvo.

Fuente: noticiasfides.com