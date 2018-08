Moscoso y Sabja siguen en carrera

Los bolivianos Conrrado Moscoso y Yasmine Sabja dieron un paso fundamental hacia la conquista del título en el Mundial Open de Ráquetbol que se disputa en San José, Costa Rica. En tanto, Carlos Keller y Jenny Daza quedaron al margen del torneo tras caer ante el colombiano Sebastián Franco y la mexicana Paola Longoria, número uno en el ráquetbol mundial femenino.

Moscoso venció con solvencia un par de obstáculos para posicionarse en cuartos de final en la modalidad de singles.

El raquetbolista boliviano comenzó la jornada eliminando al guatemalteco Christian Wer, con un categórico 2-0 (15-1, 15-4). Después, le propinó una paliza (15-1.15-6) al costarricense Felipe Camacho para citarse en cuartos de final con el mexicano Rodrigo Montoya.

“Camacho es un jugador muy polémico, siempre molesta en la cancha, menos mal que ‘Conrra’ (su hijo) no le hizo caso y sacó a flote el partido”, señaló al final del encuentro Luis Conrrado Moscoso Serrudo, padre y a la vez entrenador del raquetbolista nacional.

La valluna Yasmine Sabja también clasificó a cuartos. La representante boliviana comenzó perdiendo el primer set ante la chilena Carla Muñoz (8-15), pero después se rehizo en la segunda cancha y se alzó con la victoria con un concluyente 15-4, lo que obligó a dirimir la brega en un tercer capítulo, de donde emergió como triunfadora Sabja (11-6), para instalarse en cuartos, en donde rivalizará con la boliviana-argentina María José Vargas.

Carlos Keller no pudo seguir el ejemplo de Moscoso y Sabja porque quedó eliminado de la competición por el colombiano Sebastián Franco en octavos de final, con quien perdió por 2-0, con parciales 15-14 y 15-13.

En dieciseisavos había derrotado al chileno Francisco Troncoso 15-8, 15-1, pero en la siguiente fase sucumbió ante el cafetalero.

Daza comenzó bien la jornada de la víspera, pues superó sin contratiempos a la japonesa Young Ock Lee, con parciales 15-0, 15-6. Sin embargo, en octavos de final cayó frente a la mexicana Longoria con un 15-2, 15-11, quedando fuera de la competición internacional.

Hoy, los binomios bolivianos intentarán seguir avanzando en la modalidad de dobles. Moscoso y Roland Keller, hermano mayor de Carlos, se enfrentarán a los irlandeses Eoin Tynan y Ken Cottrell (15.00 HB).

Mientras, la dupla Sabja -Valeria Centellas contenderá con las chilenas Josefa Parada y Carla Muñoz (13:00 HB).

OPINIONES “Fue un partido muy duro ante Muñoz, pero pude sacar la victoria. Mañana (por hoy) me toca jugar con María José Vargas. Será otro partido muy exigente”. Yasmine Sabja. Raquetbolista boliviana “El hecho de jugar en dos categorías implica mucho desgaste. Sólo espero que Dios y el Señor de Maica me sigan bendiciendo para hacer lo que más me gusta”. Conrrado Moscoso. Raquetbolista boliviano

COMPETIR EN EL TORNEO TIENE PRECIO

La delegación nacional está hospedada en el Htatt Place Hotel, a ocho minutos del San José Indoor Club, escenario donde se desarrolla la decimonovena edición del Mundial Open de Ráquetbol

Los hermanos Carlos y Roland Keller comparten una habitación doble en el hotel donde están alojados, al igual que los Moscoso, padre e hijo. En cambio, Jenny Daza, Jasmine Sabja y Valeria Centellas ocupan una habitación triple

“Sólo del hotel pagamos $us 1.350. “Conrra” (su hijo), Jenny, y yo tuvimos que aumentar $us 270 más porque nuestro vuelo sale el lunes; no había conexión antes”, señaló Luis Conrrado Moscoso Serrudo, padre y entrenador de Conrrado, el raquetbolista

Luis Conrrado Moscoso comentó que Costa Rica es un país caro porque les “cuesta demasiado la alimentación”.

“Tenemos un presupuesto de $us 50 día por persona, con la sobrealimentación e hidratación. A veces, uno se excede”, sostuvo.

Según Moscoso, cada deportista pagó su inscripción, que equivale a $us 200 por modalidad, por tanto, el padre del deportista chuquisaqueño erogó $us 400, porque su hijo “Conrra”, como lo llaman, compite en singles y dobles

Cada encordado de raqueta cuesta entre 30 y 35 dólares. Los deportistas realizan como mínimo 10 encordados durante el certamen.