“Necesitamos incentivar y educar financieramente al ciudadano”

El Bunker

21/08/2018

El economista Dario Monasterio, en una entrevista en El Bunker, programa conducido por Agustín Zambrana, dijo que en el país se necesita educar financieramente al ciudadano e incentivarlo a invertir. “Necesitamos tratar de incentivar a la gente, educarla financieramente para que pueda tener alternativas de inversión y financiamiento”.

Según Monasterio, es bueno que un país cuente con personas que se dedican a incentivar la inversión porque eso ayudará a mejorar la situación financiera del ciudadano. “Es bueno tener inversionistas que busquen alternativas para salir de una pobreza general en la que siempre ha estado Bolivia.

“Es bueno que tengamos diferentes herramientas y opciones para poder ahorrar o invertir en el país”, acotó.

Aunque lamentó que en Bolivia no hayan opciones para que los bolivianos inviertan. “Lamentablemente el país tiene muy poco desarrollado su mercado de capitales, no hay muchas opciones para invertir, no tenemos muchas sociedades anónimas, empresas que coticen en Bolsa, no tenemos una Bolsa de Valores muy desarrollada”, puntualizó.