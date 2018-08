Netflix se ha cansado de dar dinero a Apple por cada usuario que se ha suscrito a su plataforma haciendo uso de los datos de pago que se tienen registrados en la cuenta de iTunes de los que disponen todos aquellos que hacen uso de los dispositivos de la compañía de la manzana. Ahora quiere que el beneficio íntegro vaya a parar a sus arcas, sin ningún intermediario posible.

Las suscripciones a servicios de contenido en streaming han aumentado en gran medida durante los últimos años, con servicios como Netflix o Spotify como grandes exponentes. Sin embargo, estas plataformas han tenido que ver a compañías como Apple o Google llevándose parte del dinero de las suscripciones mensuales o anuales a sus servicios si el usuario se había suscrito eligiendo el método de pago de las mismas, con unas comisiones del 30 % del montante total durante el primero año y del 15 % en los sucesivos.

Netflix que se está llevando a cabo pruebas para evitar el registro haciendo uso de iTunes como método de pago. Una situación que ha llevado a la compañía de Reed Hastings a tomar cartas en el asunto, eliminado el pasado mes de mayo la opción para realizar pagos de suscripciones a través de Google Play y queriendo hacer los propio ahora con iTunes. Por el momento no se trata de una decisión en firme, pero TechCrunch ha podido confirmar a través de

Una prueba con perspectivas de hacerse realidad

La prueba en cuestión afecta a 33 países –Argentina, Perú, México, España, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Noruega, Filipinas, Polonia, Eslovaquia, Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Tailandia–, donde los nuevos usuarios de iOS que se quieran dar de alta serán redirigidos a la versión web del servicio para completar allí el proceso.

Una decisión que, a pesar de no haberse hecho efectiva, tiene todas las papeletas para ello en los próximos meses. De esta manera, Netflix se haría con todos los beneficios extrapolables de las suscripciones, de la misma manera que ha querido hacer el popular juego Fortnite al no encontrarse disponible en la tienda de aplicaciones de Google. Movimientos que, dado el volumen de usuarios que manejan estos servicios, se traducen en cantidades notables de beneficios que las compañías no estaban ingresando y de los que ahora podrán disponer.

Fuente: https://hipertextual.com