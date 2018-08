Nuevo estudio sobre Alzheimer sugiere cambios en el estilo de vida para prevenir la demencia

Hacia 2050 unas 150 millones de personas en el mundo estarán afectadas por alguna forma de demencia senil. Y si bien se conocen maneras de reducir los riesgos coronarios o de cáncer por medio de cambios en los hábitos de vida (como no fumar, cuidar una alimentación saludable y hacer ejercicio), existen pocas prevenciones probadas para los trastornos degenerativos del cerebro, como el Alzheimer. No se puede evitar cumplir años, y la edad es un factor determinante; no se pueden cambiar los genes, y la herencia es otro.