Oposición denuncia que Chile entubó aguas del Silala en pleno litigio con Bolivia en la CIJ

Cámara de Diputados descarta interpelar al canciller.

En mayo de este año, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, informó de un reporte militar que confirmó que el vecino país concluyó con la instalación de tubos del agua dulce proveniente de Bolivia

Chile, en su territorio y en pleno litigio internacional ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entubó las aguas provenientes de los manantiales bolivianos del Silala, denunció el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, motivo por el cual solicitaron hace meses interpelar al canciller Fernando Huanacuni, pedido que el martes el MAS con sus dos tercios en la Asamblea desestimó, justamente por el litigio que enfrenta a ambos países.

“El Canciller tenía que estar el 15 ó 21 de agosto, para el pliego interpelatorio sobre el informe que hemos requerido pero el oficialismo con sus dos tercios ha dicho que no va venir a informar, argumentan que es un tema delicado y que requiere reserva y que esta autoridad no puede dar mayor información”, informó Edwin Rodríguez, senador de UD.

Mientras el oficialismo maneja con “reserva” todo lo relacionado a los manantiales del Silala, el Gobierno chileno concluyó hace meses el entubamiento de las aguas del Silala, tal como muestran imágenes que publicó el periódico El Potosí el 6 de mayo pasado.

EL MAS CONOCE EL TEMA

Para el senador por Potosí, el Movimiento al Socialismo (MAS) en el Legislativo está impidiendo que el canciller dé una explicación a la población sobre una denuncia que hizo meses atrás.

“No quieren dar la cara, hace mucho tiempo ya habíamos denunciado este tema. Están pretendiendo ocultar la información y no dar la cara al pueblo escudándose en la confidencialidad y la reserva, finalmente eso es dar la razón a los chilenos”, protestó Rodríguez.

El pliego petitorio que se formuló para el canciller, desde la bancada de oposición de UD, se centró en las razones de porqué se dio la concesión de las aguas del Silala en 1908, bajo un justificativo que actualmente no tiene razón de ser.

“Las preguntas son cuál fue el propósito de la concesión que se hizo en 1908 por la Prefectura de Potosí a la empresa Royal Rawly, en esa época quizás se justificaba por las locomotoras de agua hacia Antofagasta, pero hoy en día no cumplen esa función porque no hay locomotoras de agua y no se justifica la concesión”, explicó el legislador.

Rodríguez recordó que el presidente Evo Morales había anunciado que Bolivia iba a presentar una contrademanda, pero no lo hicieron. “Entonces queremos saber por qué no lo hicieron y a qué se debe la solicitud de ampliación de sesenta días, para presentar la contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.

Con la postura del Gobierno central para el legislador potosino, el oficialismo está siguiendo el juego de Chile, además que no explica por qué no se presentó la contrademanda y porqué solicitó 60 días más a la Corte.

“Chile quiere transformar la causa del Silala, que es un tema de derecho internacional privado en derecho internacional público (…) por eso va diciendo que el Silala es un río y los bolivianos sostenemos que es un manantial, por lo que el Gobierno al no presentar la contrademanda les da la razón a los chilenos y entra al juego y los beneficia”, añadió.

El Diario / La Paz