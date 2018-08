Oriente: ‘Keko’ acorralado tras los malos resultados

Su entorno reconoce que existe un desgaste en el presidente albiverde y que hoy, más que nunca, la renuncia ronda por su cabeza. El equipo está cuarto en la tabla de posiciones del Clausura, a ocho del puntero.Gery Zurita Mustafá – Mauricio Cambará Ferrufino

Media hora antes de que se inicie el partido Oriente-Wilster, en el Tahuichi, la calle Soliz de Holguín, por donde se accede al sector de preferencia, se mantuvo copada de ‘barras’. Los cánticos apuntaban en una sola dirección: a que el actual presidente, José Ernesto Álvarez, dejara la institución. La pelota ni siquiera había rodado y en las afueras la tensión se sentía. Un camión de la Policía y efectivos a caballo vigilaban atentos para evitar cualquier inconveniente.

Cuando el 1-1 se selló (golazo de Lucas), los trapos pidiendo una asamblea y la salida del titular se extendieron en la tribuna de general y en la curva albiverde. En realidad, la tirante situación viene desde mayo, pero se acrecentó en las últimas semanas por los malos resultados del equipo, que está cuarto y al que se le exige un mejor rendimiento. Esto ha originado que, hoy más que nunca, la renuncia ronde por la cabeza de Álvarez, según gente cercana a él.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Lozada: “Nadie quiere ser verdugo de Blooming vendiendo su patrimonio”

DIEZ, pasadas las 19:00, se contactó con el titular, pero no quiso referirse al tema. No negó nada tras la consulta de su salida, limitándose solo a reconocer que estaba “golpeado”. Pero las fuentes a las que tuvo acceso este medio hablan de un presidente acorralado y que incluso ha comenzado a hablar de su posible sucesor, porque si hay algo que tiene claro es que si decide irse antes de que culmine su mandato, no le dejará “a cualquiera” las riendas del club.

Ayer, el plantel no se entrenó, pero hoy retornará al trabajo en medio de posiciones que hablan de la llegada de los ‘barras’ a la hora del trabajo. Ya sucedió luego de la derrota en el clásico (3-0) ante Blooming, que derivó luego en una ‘reprimenda’ de parte del directorio, que reclama un mejor rendimiento. “Este equipo no representa la mística de Oriente”, dijo ayer el secretario general de la institución, Yimi Montaño. La clara muestra de que también hay una disconformidad con el rendimiento del equipo que dirige el argentino Juan Manuel Llop.

Las mismas fuentes hablaron incluso de que si en caso que Álvarez decide irse, lo hará previo al partido del domingo ante Guabirá en la ‘Caldera’ de Montero. Una de las razones principales es porque su familia está preocupada no solo por su seguridad, sino por su salud, afectada por los fuertes inconvenientes de las últimas semanas. Las que pasan son horas clave, de reuniones y consultas. Es posible que hoy, antes o durante la práctica, asuma una posición, aunque en la última entrevista con DIEZ se mostró firme.

Es más, en aquella ocasión habló de una arremetida ‘feroz’ “de quienes hoy esperan que le vaya mal a Oriente para expandir todo a través de las redes sociales”. Ese día habló de la estabilidad institucional de la que hoy goza el club tras haber pagado más de 2,5 millones de dólares, que era una pesada carga para la institución. “Hay quienes solo critican y no ven nada positivo”, dijo. Reconoció también de la necesidad de equilibrar con lo deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: Hugo Suárez cruza los dedos para que su lesión en el pie no sea grave

Y si decide irse, ¿qué candidatos hay a la vista? En su gestión lo han acompañado firmes su vicepresidente, Percy Áñez, y su secretario general, Yimy Montaño, ya que Carlos Ribera casi no aparece por el club. Además, es sabida la distancia que existe con Carlos Pontons, que hace unos meses pidió su renuncia para que él consiguiera asumir. Todavía no hay nada definido, pero lo que está claro es que la renuncia al club hoy ronda por la cabeza del titular.

Uno de los que se ha mantenido de cerca en este momento crítico es justamente ‘Choco’ Antelo, transmitiendo la experiencia de lo que significa liderar una de las instituciones más exigentes del fútbol nacional. De él no se habla como candidato, aunque otra fuente reconoció que es en quien ‘Keko’ más confía, ya que trabajó a su lado cuando el experimentado dirigente volvió al fútbol cuando ocupó el lugar de Mario Chávez.

Mientras tanto, en el equipo la preocupación también es latente. La presión por la falta de conquistas ha influido en el desempeño de los jugadores, que hasta ahora no han rayado a gran nivel en ninguno de los siete partidos disputados en este Clausura. El domingo, y tras el 1-1 ante Wilstermann, los dardos apuntaron a los extranjeros Matías Duffard y Arthuro Vidal. La contratación de refuerzos ha sido uno de los aspectos que los hinchas critican con dureza.

Hace cinco años que Álvarez asumió la presidencia albiverde en reemplazo de Miguel Ángel publicada hace dos domingos, explicó los alcances de su gestión que se basaron, sobre todo, en la estabilidad que le ha dado al club, cimentada en el apoyo de los socios. Pese a ello, reconoció que la conquista de títulos era una necesidad porque el reclamo de los hinchas es cada vez más fuerte. Eso hoy lo tiene preocupado.

José E. Álvarez preside Oriente desde hace cinco años. Reemplazó a Antelo

En caso de una renuncia, son dos los hombres de confianza para el cargo

Según lo que se pudo averiguar, José Ernesto dejará el cargo en cualquier momento, no solo por la presión de los hinchas, sino también por un tema familiar, pues el entorno cercano del presidente le pidió que dé un paso al costado porque puede ser peligroso para su salud.

La situación parece insostenible para el actual mandamás, pero de cualquier manera no quiere marcharse y dejar el club a la deriva, por lo que espera que alguien de su confianza pueda asumir el mando.

El vicepresidente Percy Áñez es uno de los altos directivos y candidato para tomar la posta, de la misma manera que el secretario general, Yimy Montaño, que ha estado con Álvarez desde que asumió.

Por ahora, Carlos Ribera y Carlos Pontos no aparecen como candidatos. El primero volvió a perderse y el segundo pidió licencia, aunque ya terminó el tiempo de la misma. De todas maneras, ambos no parecen ser hombres de confianza de Keko.

Otro que se bajó para el máximo cargo es Raúl Bocángel, que se fue y volvió, y otra vez dejó el cargo de vicepresidente deportivo, por lo que no parece estar interesado en hacerse cargo del club refinero.

Con tres victorias, dos empates y dos derrotas, el equipo albiverde suma diez unidades y está en el cuarto lugar. Lo separan ocho puntos del líder, Royal Pari, que indirectamente ha presionado al albiverde para obtener buenos resultados.

Fuente: diez.bo