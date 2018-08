Ortiz: El MAS pretende que sus militantes habiliten candidatura de Evo, cuando el país decidió que No

El senador de oposición Oscar Ortiz criticó este viernes el proyecto de ley de organizaciones políticas promovido por la mayoría oficialista del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, señalando que la norma pretende que sean los militantes de este partido los que habiliten la candidatura del binomio Evo Morales – Álvaro García, siendo que el pueblo boliviano ya decidió cerrar esa posibilidad a los mandatarios en el referéndum de reforma constitucional de 2016.

“Sería ilógico que, cuando el pueblo boliviano decidió en su conjunto que estos señores están inhabilitados, ahora quieren que en unas primarias, donde votan sólo los militantes del partido de Gobierno, los habiliten en contra de lo que decidió todo el pueblo. Es un contrasentido que atenta contra la democracia y se corre el riesgo de llevarnos a la ruptura del orden constitucional en Bolivia”, expresó el legislador, del Movimiento Demócrata Social.

En este sentido, Ortiz ratificó el rechazo de la bancada de su organización al proyecto aupado por los

legisladores oficialistas y anunció “todas las acciones legales” necesarias para impugnar la candidatura del binomio masista.

Además, el representante nacional pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que vaya al fondo del asunto y explique al país quiénes pueden participar y quiénes no, “incluso en caso de primarias”.

“Queremos recordar, primero, que el proyectista de esta norma es el Órgano Electoral; segundo, que el TSE dijo que era inviable, imposible que se puedan hacer primarias antes de 2019 y por eso se dejaban para 2024; y tercero, que la señora Katia Uriona (presidente del TSE) dijo que no iban a tomar una decisión este año, con relación al registro de los candidatos, sino que esperarían cuando llegue ese plazo. Si se introduce el tema de las primarias, los vocales electorales deben dejar claramente establecido, y es un hecho que dado que hubo referéndum vinculante en el cual se inhabilitó las candidaturas de Morales y García, que ellos no pueden ni siquiera registrarlos en su propio partido en las primarias”, explicó el parlamentario Demócrata.

Finalmente, el senador opositor apuntó que los integrantes del TSE deben elegir si van a estar con la Constitución y con la democracia, si van a defender el resultado del referéndum que ellos mismos organizaron, o van a guardar un silencio cómplice y se dejarán utilizar como tontos útiles, y serán parte del golpe a la democracia que pretende el MAS.

Fuente: PAT, Prensa Demócrata