Papá de los cuatrillizos: “Voy a sacar adelante a mis hijos”

Dice que sintió miedo al morir su esposa y ahora él queda a cargo de sus siete hijos.

Nota relacionada: Los cuatrillizos nacidos en Sucre llevarán los nombres de los arcángeles

Sabino Zárate, ahora viudo, es padre de siete hijos. Foto: captura de pantalla / Kandire

Ya más recuperado en lo anímico, Sabino Zárate, padre de los cuatrillizos que nacieron en Sucre, reconoce que sintió miedo cuando le comunicaron la muerte de su esposa como consecuencia de las complicaciones en su salud luego del parto. Sin embargo, con las expresiones de ayuda que recibió se manifestó más optimista y aseguró que sacará adelante a sus hijos.

Sabino. oriundo de Villa Serrano, sintió miedo por la gran responsabilidad que implica tener que mantener solo a sus siete hijos, nunca pensó en tener cuatrillizos y peor aún perder a su esposa.

“Cuando falleció mi esposa me daba miedo, no estaba preparado para recibir esa noticia de los médicos, me llegó como un balde de agua fría, casi me congelo yo más”, dijo en entrevista con ERBOL.

No tiene un trabajo estable, es agricultor en su comunidad y su esposa era el gran apoyo que tenía en la crianza de sus hijos.

Sin embargo, Sabino manifestó que el apoyo de la gente le sorprendió mucho y le dio fuerza para recuperarse.

“La gente no me ha dejado solo, la gente ha estado conmigo en todos los momentos. En mi pueblo, la mayoría me han colaborado. Mucho apoyo, mucho apoyo a nivel nacional. Mi compañero de escuela, después de 15 años, me llamó desde España para ofrecerme ayuda, eso me alienta, me da fuerza, yo voy a sacar adelante a mis hijos”, declaró el papá de los cuatrillizos.

Sabino estuvo casado con su esposa 21 años, en ese tiempo tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer que es la mayor, tiene 18 años. En ningún momento se imaginaron que a esa altura de su matrimonio llegarían cuatrillizos, pero lo más inesperado y duro para Sabino fue la muerte de su esposa.

“Todavía no lo puedo creer, yo no pensaba que iba a pasar eso con mi esposa”, dijo.

Sabino y su esposa se conocieron de niños, en la escuela de su comunidad en la provincia Villa Serrano del Departamento de Chuquisaca. Cuando se hicieron jóvenes, comenzaron a enamorar hasta llegar al matrimonio.

Salud de los niños

De acuerdo a lo que informaron los médicos a Sabino, los cuatro niños permanecerán internados y en la incubadora unos dos meses más porque nacieron prematuros.

“Las enfermeras me dijeron que no me preocupe, mientras los niños estén internados van a tener todo, nada les va a faltar. A mí me preocupa una vez que salgan, yo tengo que ver cómo sacarlos adelante, para eso me estoy preparando desde ahora con las personas que me van a ayudar”, indicó el padre de los cuatrillizos.

¿Nueva esposa?

Sabino no sabe qué es lo que pasará en su vida personal, lo único que desea por el momento es dedicarse a sus hijos, aunque no descarta que a futuro pueda tener otra pareja, dice que la condición será que quiera mucho a sus hijos.

“Yo estoy pensando personalmente, pero no puedo comentar a mis hijos, a mis papás, a mi suegra ni a mis hermanos, a nadie. Ahorita, una esposa nueva que quisiera criar a mis hijos, todavía no, primero están mis hijos. Después habrá que ver, no digo que no, sabrá Dios si me manda una compañera para que me ayude a cuidar a mis hijos”, piensa Sabino.

Evo Padrino

El padre de los cuatrillizos confirmó que el Presidente Evo Morales será el padrino de sus hijos, eso fue lo que le dijo la responsable de gestión social, Virginia Velasco, que llegó hasta Sucre a nombre del Primer Mandatario para ofrecerle toda la ayuda necesaria,

“Ella ha venido a Sucre, me ha dado ese mensaje de que el Presidente va a ser el padrino de mis hijos, pero directamente con él no he tenido ninguna llamada, espero que en los próximos días pueda hablar con el Presidente”, señaló Sabino.

Erbol / Bolivia