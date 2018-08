Pedirán un Congreso Extraordinario para tratar el tema de la FBV

Luego de que la Federación Boliviana de Voleibol (FBV) anunciara que el Congreso Ordinario para elegir una nueva directiva quedaba suspendido hasta el 10 de noviembre, quienes no están de acuerdo con la continuidad del actual directorio señalaron que “no van a esperar” y que se pedirá llamar a un Congreso

Extraordinario para tratar los diferentes temas que están pendientes, según informó ayer el presidente del club Olympic, Bernardo Pavisic.

“No vamos a esperar, vamos a llamar por estatuto a un Congreso Extraordinario y no va a ser en La Paz, va a ser en Cochabamba, y que tengan la cara (por los actuales dirigentes) de venir y afrontar a esta mayoría. En realidad, son los que van a poner el voto por un cambio en el voleibol”, dijo.

Pavisic aseguró que, sobre la solicitud que se hará, tomaron conocimiento el Viceministerio de Deportes, el Comité Olímpico Boliviano (COB), y la Confederación Sudamericana de Voleibol.

“Ellos (por el actual directorio) han terminado su mandato el 14 de julio, ahora son ilegales y la excusa que colocan para no llamar al Congreso es que las asociaciones no tienen su personería jurídica y no están ordenadas, cuando ellos deberían estar ordenados. Hace cuatro años que deberían haber empezado con la personería jurídica, ¿ustedes creen que la van a sacar hasta noviembre?”, cuestionó.

Según el titular del elenco valluno, la intención de la actual dirigencia federativa es cambiar la fecha para “castigar a vicepresidentes” e inhabilitar a Pavisic como candidato a la presidencia de la FBV.

“El cambio es ahora o nunca”, añadió.

Entre las previsiones que tienen, el titular dijo que la reunión podría ser convocada para la primera semana de septiembre.

“Ya se armó una estructura porque el voleibolista está cansado, el entrenador, el árbitro está cansado, los presidentes de las asociaciones están cansados. Hemos logrado juntar en Cochabamba a cinco presidentes de asociaciones, haciendo mayoría absoluta, además de dos miembros del Comité Ejecutivo, dos vicepresidentes. Con siete votos a nuestro favor, ellos se dieron cuenta que iban a perder, la única salida ha sido anular el Congreso”, lamentó el dirigente cochabambino.

CREARÁN COMISIÓN DE DEPORTISTAS

“La primera intención es darle fuerza al voleibol nacional, fuerza al deportista. Hemos convocado a alguien muy representativo: Jaime Doria Medina. Vamos a crear la comisión de deportistas con voz y voto, hay que cambiar los estatutos, no puede ser que un Comité Ejecutivo se vote por sí mismo”, explicó ayer el presidente del club Olympic, Bernardo Pavisic.

El dirigente señaló que por los votos del Comité Ejecutivo es que se mantuvieron al mando de la Federación Boliviana de Voleibol (FBV).

“Son cosas ilógicas que han mantenido a esos dirigentes incrustados y buscan quedarse dos meses más. Se vienen dos ligas nacionales, por cada una cobran 8 mil dólares al organizador. A los clubes sacan mil dólares de pases internacionales. Han hecho su ‘modus vivendi’ y creo que voleibol está cansado, no hay comentarios buenos. Cumplieron su ciclo, no lo hicieron bien, que se vayan, es lo único que queremos”, completó.