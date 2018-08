Peña: “Como dicen en el barrio, no hubo sangre”

El entrenador de Wilstermann minimizó la gresca que protagonizó su ayudante de campo y un jugador en pleno partido. Dijo que el incidente no es nada y que los solucionará este viernes.

El director técnico de Wilstermann, Álvaro Guillermo Peña, puso paños fríos al bochorno que protagonizó el ayudante de campo del rojo, Thiago Leitao y el volante Cristian ‘Pochi’ Chávez la tarde de este jueves en Sacaba.

“Como dicen en el barrio, no hubo sangre, eso para mí no es nada, no hay nada. Cuando hay sangre es porque ya fue peligroso, porque fue una agresión. Lo vamos a solucionar esto porque nosotros queremos que el equipo surja. Me quedó con la actitud del equipo y la voy a defender”, afirmó Peña al programa Los Más Buscados de DIEZ.

Peña dijo que escuchará las dos versiones, por ahora solo se quedó con la explicación que le dio Leitao, que tras el incidente fue a pararse al lado del DT. El brasileño y el argentino, que fueron expulsados, se enfrentaron en la banca de suplentes.

A los 63′, Chávez fue sustituido por Lucas Gaúcho. El cambio al parecer no fue del agrado del argentino, que reclamó a Laitao (dirigió en lugar del DT Álvaro Peña, que también está castigado). La reacción del brasileño no fue de las mejores. Se acercó a la banca de suplentes y después de un cruce de palabras le aplicó un derechazo a ‘Pochi’, que reaccionó de inmediato. Sus compañeros tuvieron que intervenir para que el problema no pase a mayores.

Ante el escándalo generado por Leitao y Chávez, el árbitro Alejandro Mancilla, paró el partido para ir hasta el sector donde estaban los suplentes del rojo y expulsar a ambos protagonistas.

