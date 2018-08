Percy: “Jamás diré que alguien robe, jamás. No hay que darle vueltas”

El burgomaestre cruceño respondió a las críticas que vienen recibiendo diferentes contratos firmados durante su gestión. Recordó que las denuncias no son denuncias hasta que se formalizan ante el alcalde

El alcalde de la ciudad, Percy Fernández Áñez, respondió un cuestionario de EL DEBER relacionado a las denuncias sobre supuestas irregularidades en la firma de contratos para la prestación de servicios y ejecución de obras. Niega corrupción, descalifica las denuncias y anuncia que responderá al llamado de la Cámara de Diputados, en el marco de lo que establece la Constitución.

Una denuncia hecha por ciudadanos, con base en documentos del Sicoes, desnudó irregularidades en la compra de bandas distintivas para los concejales, lo que derivó en denuncias en la Fiscalía y en la apertura de una auditoría interna para aclarar el tema. La auditoría determinó responsabilidades administrativas para 9 funcionarios del legislativo, quienes por instructiva de la presidenta del Concejo Municipal han sido suspendidos hasta que concluya el proceso. Como cabeza del gobierno municipal, ¿qué opinión le merece este tema?

Las denuncias no son denuncias hasta que se formalizan ante el alcalde, el Concejo, el Ministerio Público. Hay una buena o mala costumbre de tomar un documento o un chisme y decir que se trata de una denuncia. No es así. He ahí una diferencia entre ser ciudadano y no ser ciudadano. La ciudadanía está en la Constitución, donde también están las leyes que dan competencias y atribuciones a las autoridades y a las instituciones. La libertad de expresión es libre y usted puede decir que se le ocurrió que algo que vio es una denuncia, pero no lo es, es un chisme o algo que vio, pero depende de su intención y lo que hace con el chisme o lo que encontró para saber si es una denuncia o simplemente lo que cree que le hacía falta para seguir hablando mal de la autoridad o de cualquier persona. Cuando una persona se llama ciudadana, actúa con responsabilidad, va y se presenta con su chisme o su hallazgo y denuncia formalmente o busca la respuesta, la aclaración, la explicación.

El Concejo actuó bien, como debe ser. Detectadas las observaciones, nadie es juez salvo la unidad competente para analizar los hechos, los documentos, que es la auditoría de Bolivia, que depende de la Contraloría. ¿Usted leyó el informe, las 30 o 35 páginas? Se aprende muchísimo de leer los informes de auditoría, además que sustentan lo que la institución debe hacer a continuación. El Concejo instruyó suspender a los funcionarios y que se defiendan en el proceso sumario, habrá una conclusión, descargos, sanciones. Es así como funciona el sistema, mal o bien, pero es el sistema de las leyes y quien no lo respeta, es porque no cree en las instituciones y eso también está bien, pero que no digan que son ciudadanos o que creen en la democracia.

Han aparecido otras denuncias hechas por ciudadanos y también por políticos, esta vez sobre contratos suscritos por el ejecutivo municipal. Una de estas denuncias fue por un convenio de 10 años suscritos en 2014 con la empresa MAHS para colocar publicidad en los espacios públicos de la ciudad; convenio que en la sesión del viernes 24 de agosto usted ordenó que se acabe. Usted dijo que “para aprender es pelándole, ¿cree usted que fue un error haberlo suscrito?

Ahí tiene otro ejemplo de la falta de ejercicio ciudadano, se agarraron del escándalo y no de la legalidad. Eso es algo que trato de predicar en las escuelas, cuando inauguramos los módulos educativos. Niños, padres de familia, jóvenes, maestros, la escuela está para formar ciudadanos, después ya viene la formación profesional, el oficio. ¿Sabe usted cuántos módulos educativos tiene Santa Cruz, cuántos centros de salud espectaculares en la ciudad? Hasta para hacer la primera calle pavimentada, las pruebas están sujetas a ensayo y a error. Se acierta lo mejor posible y se corrige lo que haya que corregir. Particularmente toda publicidad me parece horrorosa, la mejor publicidad son las obras, los servicios, tanto que venimos haciendo en Santa Cruz que hasta hace 10 años no tenía la escala de infraestructura que, a Dios gracias, tenemos hoy. Y es pública y es de todos. Bello todo. Pero resulta que si el gobierno municipal no paga espacios en los medios, las buenas nuevas no se transmiten, solo se enteran los vecinos del barrio y al otro lado de la ciudad nadie sabe que hay familias felices por un nuevo espacio de educación, cultura, salud, deporte, paseo, por el cual alegrarse. Es como si la prensa, a la que quiero mucho, solo anduviera detrás de las malas noticias.

¿Qué pasos ya se han dado, desde la sesión de ese viernes hasta la fecha, para anular el convenio suscrito con MAHS? ¿Existe el riesgo de que la empresa pueda demandar a la Alcaldía por daños y perjuicios?

Ese riesgo puede preguntarlo al privado; el privado siempre va a defenderse, es su pega. La mía es defender al Estado y si el Estado, que es el alcalde y el Concejo Municipal, cree que un contrato no cumple las expectativas, los planes, tiene todas las prerrogativas para actuar. El patrimonio público es imprescriptible y nadie está por encima de ese precepto constitucional.

Según documentos del Sicoes, el Gobierno Municipal firmó al menos nueve contratos con MAHS desde 2012 por un monto total de Bs 13,7 millones. ¿Por qué se firma contratos privados si ya existía un convenio para colocar publicidad en los espacios públicos?

Todos los contratos del sector público son públicos, no existen contratos privados del sector público con privados. No pueden existir. Todos son públicos, todos están publicados en las cuentas del Estado, nada es secreto ni escondido. Usted y cualquier vecino que tiene acceso a una pantalla los pueden ver. El gobierno municipal y cualquier institución del Estado contratan conforme a las leyes, el presupuesto y los procedimientos administrativos, una necesidad de brindar una obra o un servicio, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la oferta, la ejecución conforme a lo acordado, la fiscalización de cumplimiento, son procedimientos, parece largo, pero es necesario, es así. Yo también me pregunto por qué el Estado tiene que gastar millones en los diarios, en la televisión, cuando la información debería ser gratuita. Fíjese qué desgracia, Señor, que hasta para hacer campaña política los partidos políticos tienen que pagar a los medios privados porque si no, no existen, no se informan sus programas electorales, sus candidatos, la democracia tendría que solucionar esto de la información, un derecho de todos, gratis, pero los medios de comunicación son privados y cobran, cada uno a su antojo y está bien, son privados.

Políticos y activistas cuestionan los contratos directos, es decir, sin licitación, porque se prestan para irregularidades. ¿Qué opinión le merece?

Lo que está enmarcado en la ley es lo que vale. Si a alguien no le gustan las leyes, tramite otra. Los políticos que usted menciona lo saben, cualquier ciudadano, cualquier vecino, lo sabe porque es obligación de toda persona mayor de 18 años saber. He pasado mi vida predicando la Constitución porque todos tenemos que saber antes de hablar por hablar. Si alguien dice que desconoce las leyes, pues que lea antes o pregunte.

El exconcejal Manuel ‘Mamen’ Saavedra denunció que para el acto protocolar en homenaje a los 456 años de fundación de la ciudad, el Concejo pagó Bs 235.000, es decir, tres veces más de lo que se pagó en 2012, también para celebrar el aniversario de la ciudad. Es más, dijo que el Ejecutivo también gastó Bs 110.200 en el servicio de organización y logística para dicha efeméride, por lo que si se suman los gastos hechos tanto por el Concejo como por el Ejecutivo son casi Bs 350.000. Él considera una irresponsabilidad gastar esa cantidad de recursos en un acto, cuando existen otras prioridades. ¿Qué dice al respecto?

Mamencito también dijo que mi campaña no la pagó la agrupación ciudadana y el Dr. Ayala, secretario de Santa Cruz Para Todos, mostró el contrato con la empresa y que se pagó como corresponde con dinero de la agrupación, mediante cheques.

En los últimos días salió a la luz pública una nueva denuncia. Esta vez por la contratación a la empresa Juan Carlos Roca Eyzaguirre para el mantenimiento de las fuentes de agua. La denuncia fue hecha por un concejal de La Paz que dice que en cinco años la Alcaldía cruceña pagó Bs 17,5 millones por concepto de mantenimiento de fuentes de agua, lo que él considera que es mucho dinero. ¿Qué opina?

¿Y no le llama la atención que un concejal de La Paz se esté fijando a 1.000 km de distancia, en otro municipio, sin arte ni parte? Lo que pasa es que hay una intención, parece que hay algunos a los que les molesta este tremendo cambio que se está produciendo en Santa Cruz de la Sierra. Hay muchos intereses de por medio, parece que sin querer queriendo tocamos intereses de la corrupción en los espacios públicos y quieren echarnos encima sus desmanes. Hay intereses detrás del negocio que era lotear las calles, las avenidas, los espacios públicos alrededor de los mercados. Parece que intereses muy grandes, pero no nos vamos a dejar. Lo invito al concejal de La Paz a que venga y nos acompañe a recorrer 1.500 hectáreas recuperadas de espacios públicos para la ciudad, los hermosos nuevos mercados que dan lugar digno al trabajador gremialista, si hay gente vendiendo en la calle es porque en otras partes no hay trabajo.

Frente a la ola de denuncias, algunos secretarios municipales denuncian que estas responden a una guerra sucia. Según su persona, ¿quién está detrás de todas estas denuncias y por qué?

Eso lo tiene que averiguar la prensa. ¿Quién estará detrás? ¿Qué intereses ha tocado sin querer queriendo el gobierno municipal? ¿No será que el ordenamiento de la ciudad devuelve también la dignidad a miles de vecinos que ya no tienen que depender de las falsas promesas de los políticos, que les prometen volver a las calles, que los engañan hasta el día de las elecciones y no quieren que nada cambie para que todos sigan viviendo mal?

Qué instrucciones ha dado su autoridad para aclarar todos estos hechos a fin de mejorar la imagen del actual Gobierno Municipal

La instrucción de este Alcalde es la misma de siempre. Quien viene a robar, váyase hombre, no lo queremos acá. Pero yo no creo que nadie venga a querer robar, los secretarios tienen que estar atentos, activar los mecanismos de control y ante la denuncia concreta y responsable se debe explicar a la población y si hay irregularidades, actuar conforme a ley.

La Cámara de Diputados lo ha citado para que usted declare, en octubre, por todas estas denuncias, ¿se presentará?

La Cámara de Diputados es una institución, acudiré a su llamado con mucho respeto, de la forma como indica la ley, las atribuciones y las competencias que delimita la Constitución Política del Estado.

En el acto del martes por la noche, una periodista le preguntó sobre las observaciones que hay a estos contratos suscritos por el ejecutivo y usted dijo, textualmente: “Si los concejales van a robar plata, tienen que robar en otro lado, no en esos proyectos pichangas”. ¿Qué quiso decir?

“Si los concejales van a robar plata tienen que robar en otro lado, no en esos proyectos pichangas”. La periodista preguntó por las bandas, las fuentes, qué insistencia de lo mismo. Lo dije así, clarito, jamás diré que alguien robe, jamás. No hay que darle vueltas. Aquí no hay autoridades hechas por el mal, que vienen a robar, hay autoridades que actúan si hay una denuncia, que les quita tiempo de su deber de atender los problemas de los vecinos. Cualquiera que se meta a eso que dijo uno de ‘no les digo que roben pero saquen algo’, acá va a ir preso.

