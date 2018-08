‘Pimpo’ Bendek: “Lo de ‘Mi sede no se vende’ fue la peor estupidez; nadie pone la cara”

Durísimo el expresidente de Blooming. En su gestión se adquirieron los terrenos que hoy tiene Negrete por una deuda. Apuntó al grupo que impidió antes “sanear el club”Mauricio Cambará – Julio Lozada

La toma de los terrenos de Blooming, el lunes, con participación de la Policía, ha originado un ‘sismo’ entre los aficionados y exdirectivos de la academia. Uno de ellos es Carlos ‘Pimpo’ Bendek, en cuya gestión se adquirieron los terrenos, de los cuales 7.780 m2 hoy tiene Marisol Negrete como propietaria por un préstamo ($us 300.000) que el club no canceló. Pimpo no solo criticó la gestión de Juan Jordán por este tema, sino apuntó con dureza a quienes considera igual responsables en este lío: “Lo de mi sede no se vende fue la peor estupidez”.

¿Cómo lo dejó lo que pasó el lunes en la sede?

Ha sido un día triste, humillante… esa es la palabra, humillante para Blooming. La Policía entró a nuestros predios, metió presos a nuestros hinchas, a gente que no tenía nada que ver. Avasallaron, fue una mala forma de conseguir la obtención de un terreno pudiendo haber negociado antes. Si había 300 mil dólares, eso era clave para negociar, pero, al igual que la pérdida de los 6 puntos, no tuvieron el tino para evitar que esto sucediera.

¿Lo han convocado para tratar de unir a la familia bluminista?

No, en ningún momento. La otra vez, hace unos seis meses, preocupados junto a otros paspresidentes por esta situación, nos juntamos con el presidente (Juan Jordán) y su gerente, y nos dijeron que todo estaba controlado, que todo estaba tranquilo. Y si ellos administran el club, tienen que atenerse a lo que pasa.

¿Cree que ya se perdieron los terrenos o hay opción de poder recuperarlos?

¡Tiene que haber! No pueden llevarse un terreno que vale un millón y medio de dólares por dos vagonetas de 100 mil dólares cada una. No pueden hacer eso. ¡Sería mucha dosis que lo hagan!, no lo podemos permitir en primer lugar. Hay que tratar de que esta administración haga hasta lo imposible para salvar esos terrenos.

Es un espacio importante…

Esos terrenos los compramos en su momento para la formación de los niños, para las menores de Blooming. Y no estaban como están ahora, eran unos arenales. Tuvimos que invertir mucho dinero, aparte de hacer las gestiones de compra de las tres hectáreas, tanto con el Banco Unión como con la señora ‘Negri’ Lozada. En la sección al séptimo anillo, hay otra plata ahí que es lo que se debe cobrar a la Alcaldía. Por eso digo, no pueden llevárselo así nomás; además si ustedes ven, es la parte de adelante la que han encerrado y la de atrás queda sin salida, sin nada, es absurdo lo que se ha hecho.

¿Hay que vender esos 7.700 metros para saldar la deuda y no perder todo?

Lo primero que hay que hacer es arreglar con la señora Marisol Negrete, porque tampoco pueden ser 750.000 dólares, eso hay que analizarlo. Pongámonos la mano al pecho: hay un abuso. Supongamos que con el interés bancario, abogados y todo eso, se llega a 500 mil dólares a reventar, porque no te vas a ganar en dos años y algunos meses más del doble de lo que prestaste. Recordemos también que de los primeros 100.000, la Liga le pagó 30.000. Cuando estaban los anteriores directores, esa deuda tenía que ser saldada con pignoraciones, pero don Marcos Peredo (expresidente de la FBF por Blooming) hizo un desbarajuste en la Liga que no se respetaron las pignoraciones ni los pagos. Esta señora debía ser pagada, de los primeros 100 mil dólares, en esa época. Le quedaron debiendo y con los intereses se volvió a subir. Ha sido un sinnúmero de errores los que se han venido cometiendo.

¿Hay que vender o no?

Si tenemos la capacidad todos los bluministas de arreglar esta situación, hay que vender, porque de lo contrario, esto seguirá siendo una bola de nieve que cuando acordemos nos vamos a quedar sin nada, hasta sin el nombre.

¿Siente que existe un temor de ser señalado como el presidente que vendió parte de la sede, el patrimonio del club?

Miren, les voy a decir una cosa, cuando entró ‘Juancho’ Jordán a Blooming, ese día antes de las elecciones hicimos una reunión con los paspresidentes y con los actuales miembros del directorio. Les propuse una venta para sanear Blooming y que el nuevo directorio, el nuevo presidente, entre con todas las cosas limpias. Y el único que se opuso fue don Juancho Jordán (actual presidente), que dijo que iba a encapsular las deudas y no sé qué otras tratativas. Habló muy bien, y bueno, ahí quedó. Eso era lo que en su momento él debía hacer.

Usted era uno de los candidatos…

Sí, y ustedes lo saben, pero cuando vi las deudas, me asusté. Había deudas que se debían pagar rápido, había que limpiar para no tener estos problemas; se necesitaban de 800 a un millón de dólares, y fue por eso que nosotros dimos un paso al costado. Uno para entrar tiene que ser lo suficientemente responsable para dirigir una institución que quiere.

¿Cuál era la idea?

Que pongamos la cara todos y se vendan 22.500 metros, es decir, la parte que yo compré, no la sede. Con eso saneábamos toda la deuda y sobraba plata, nos quedábamos tranquilos, con sede, sin deuda y con un buen panorama para sacar luego una resolución en asamblea de que nadie -de ahí en adelante- pueda vender ni hipotecar nada de la sede.

El presidente Jordán le dijo a DIEZ que por qué no vendieron antes si igual había deudas, y que se lo quiere hacer ver como el ‘malo de la película’ si se vende parte de la sede. ¿Es así?

No, no es eso. Fue porque vinieron los estúpidos de ‘Mi sede no se vende’… esa fue la peor estupidez. Yo entré a Blooming con una deuda de 680.000 dólares y 40 juicios que había entre jugadores y parte administrativa. Nosotros hicimos un concurso de acreedores, dimos la cara a toda la gente que se debía, tratamos de solucionar casi todos los juicios, y cuando me salí, aparte de comprar esos terrenos, hicimos las construcciones en los vestuarios, estábamos políticamente bien, unidos y con títulos de Liga y subcampeonatos. Dejé una deuda de 780.000 dólares por cooperativa, impuestos; cooperativa porque tuvimos la necesidad de prestar plata por las urgencias, pero eran deudas controladas a 12 o 15 años. Y hasta el día que me fui estábamos pagando perfectamente.

¿Qué pasó después?

Entró ‘Ricky’ Tarabillo y propuso vender los metros que habíamos comprado, las tres hectáreas, aunque con lo que cedimos en el séptimo anillo y Beni quedaron 22.800 metros. Pero además, se iba a comprar, les presenté a unos señores que tenían 11 hectáreas a unos 4 kilómetros de Blooming. Imagínense, se iba a pagar la deuda de 1.600.000 dólares cuando estaba Ricky, se iba a pagar todo, además de comprar esas 11 hectáreas cerca de la sede. ¡Íbamos a ser ricos de verdad! Estuviéramos en estos momentos con nuestra sede, sin deudas y con 11 hectáreas más. Pero apareció esta gente de ‘Mi sede no se vende’, ¡y casi se lo comen a Ricky! Lo hicieron renunciar. Nos enfermaron la vida, enfermaron la vida de Blooming y bueno, el resultado está acá. Tantas cosas que pasaron durante los últimos 6 o 7 años. Hemos perdido terreno, puntos, campeonatos… ¿Qué han ganado después que nos fuimos?

Jordán también dijo que los expresidentes están presionando para que se venda y así se les pague lo que se les debe, ¿es así?

Lo que pasa es que nadie pone la cara ahí, nadie viene a decirle a la gente que se le debe ‘veamos qué hacer’, ese es el problema. Y más bien uno, al que se le debe plata, tiene que acercarse. Hay que pagar, no solo a los paspresidentes. Yo nunca he cobrado la plata que me deben, mi madre sí, pero ella ni siquiera ha metido juicio esperando que algún día se acerquen y le digan: ‘Señora, le debemos esto’. Y ojo que prestó no en mi gestión, ha sido cuando estaba el anterior directorio, que fue para pagar una planilla de sueldos y para contratar a Joselito Vaca. Por eso digo que hay que poner la cara para arreglar estas situaciones.

¿El directorio actual no quiere dejarse ayudar por los expresidentes?

En ningún momento se han dejado ayudar, en ningún momento, ni en este ni en el anterior directorio. Ha habido errores de toda índole por falta de experiencia, de manejo. Qué hice yo cuando asumí, lo primero fue quedarme con ‘Chino’ Paz, que lo heredé de ‘Tito’ (Paz); él era mi consejero. Tenía cierta experiencia con los seis años que había estado como director y porque ya había presidido Adecruz, pero como presidente del club hay cosas más profundas que solo te enseñan los años. Además de Chino también tuve como consejero al doctor Zambrano, a Quintela, Robert Gasser y otros más. Y fíjense cómo lo humillaron a Chino y por eso es el juicio que tienen. Hicieron cada barbaridad que ustedes pueden enumerarlas.

¿No es más bien el momento de la unión del bluminismo?

Pero, ¿quién tiene que armar la unión? Es el actual directorio. Ellos tienen que hablar, que conversar para que entre todos veamos cómo solucionar esto. Si es una venta, damos todos la cara y entre todos hacemos una administración de esa venta externa para que nadie toque nada y sea una cosa sana. Que ellos mismos negocien con los acreedores y todo para pagar y saldar lo que se debe. Yo no le digo a Juancho que él sea el que venda, sino entre todos que pongamos la cara, paspresidentes y algunos notables.

Fuente: diez.bo