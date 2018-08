Platiní deja ver sus dudas sobre el arbitraje

El técnico celeste habló de diferentes temas este jueves en la previa a la práctica de su equipo. Dijo que espera que la terna arbitral "esté bien" y que sea el público el que gane con un buen espectáculoPablo Cambará / Julio Lozada

Fiel a su estilo, Erwin Sánchez no se anduvo con vueltas para referirse a los males que tiene el fútbol nacional y a las opciones que hay para poder corregirlas. En la previa al duelo con Bolívar, ‘Platini’ también destacó el hecho de que en su equipo no hayan jugadores considerados titulares ni suplentes y que todos tienen las mismas chances de jugar.

Visita a Bolívar. Bolívar es Bolívar, sabemos que lo que significa a nivel nacional, pero tenemos siempre la idea de cómo hay que encarar este partido. Esperemos que las cosas se nos den para que todos podamos hacer un buen trabajo y que al trío (que conformen la terna arbitral) que le toque trabajar en este partido, esté bien y que el gran beneficiado sea la gente que disfrute por ver un buen juego.

Salir a presionar en La Paz. Si nosotros tuviéramos la frescura física para poder presionar o poder tener el ritmo que nosotros buscamos durante el partido sería interesante pero fisiológicamente sabemos que no es así, por lo tanto vamos con la idea de hacer un buen partido, de no especular porque no está dentro de nuestro parámetro futbolístico

Será un examen. El jugar en La paz va a ser un buen examen para ver el estado físico de nuestros jugadores para poder encarar los demás partidos que nos restan

“Riqueza topográfica de nuestro país”. Somos conscientes de la riqueza topográfica de nuestro país es así, vivimos aquí, es un buen examen para ver el presente y futuro de este equipo.

Arbitraje. Es preocupante porque estamos nosotros dentro del medio, no nos podemos quedar, no podemos decir que porque pasó en un partido no nos puede pasar a nosotros, espero nada haya sido por mala voluntad uno tiene que pensar que son seres humanos que pueden fallar.

Ritmo cansino. En una ocasión le dije a un juez de linea que no cobren ciertos tipos de falta porque a nivel internacional no las cobran y después nosotros pagamos cuando jugamos alguna copa sudamericana o libertadores. Eso (cobrar faltas seguidas) te deja un fútbol cansino, constantemente parado, parece carnaval, eso lo que quita ritmo, calidad, por eso nosotros decimos muchas veces que tenemos un fútbol lento pero hay que analizar porque tenemos un fútbol lento.

