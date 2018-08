Poder de los fans: Ranking de marcas en Bolivia que lideran en Facebook

Tigo, Viva y Samsung lideran el Ranking de las empresas con más fans en Bolivia. Cada una de estas marcas supera el millón de ‘me gusta’. El informe muestra a las empresas con más fans en 10 sectores clave. Estar en Facebook es parte de la estrategia de estas compañías. No solo buscan acercarse y comunicarse con sus fans, sino generar una relación de largo plazo.

El Facebook en Bolivia es dominado por cuatro marcas que juntas tienen una cantidad de fans equivalente a la mitad de la población del país: 5,6 millones de personas. Estas son las empresas de telecomunicaciones Tigo (con un poco más de 2 millones de fans), y Viva (1,4 millones); la fabricante de productos electrónicos y smartphones Samsung (1,1 millones) y la tienda de artículos de moda Casa Elena (con algo más de 1 millón).

El ‘top ten’ del Ranking de las Empresas con más Fans en Bolivia lo completan las marcas Paceña, Boliviana de Aviación (BoA), Huawei Mobile, Dismac, Coca-Cola y Pil Andina.

Estos datos fueron extraídos de páginas verificadas por Facebook al 11 de agosto de 2018 y constatado en la plataforma líder en marketing en redes sociales Socialbakers.com.

Se estima que Bolivia tiene alrededor de 6,4 millones de usuarios en Facebook, de los cuales 3,4 millones son hombres y 3 millones son mujeres, según datos de Latamclick.

El informe elaborado por ECONOMY también muestra a las empresas con más “me gusta” en 10 sectores clave del sector empresarial (ver infografías).

En ese sentido, se destacan las empresas: Banco Económico (banca), Paceña (bebidas), Pil Andina (alimentos), Camino Real (hoteles), Nissan (automotriz), La Boliviana Ciacruz (seguros), Dismac (tienda de electrodomésticos), Univalle (universidades), Soboce (construcción) y Burger King (restaurantes).

Estrategia más que cantidad

La aguerrida batalla por conquistar más fans es del día a día, pero más allá de los números, ¿las empresas bolivianas aprovechan la gran cantidad de fans que tienen? ¿llevan adelante una estrategia de marketing aplicado a las redes sociales?

“Facebook, al ser la red social más utilizada en el país, se convierte en parte muy importante de nuestra estrategia anual, ya que a través de esta plataforma llegamos a una gran audiencia de manera más directa y personalizada, además este espacio nos permite interactuar y tener una relación mucho más cercana con nuestros usuarios, lo que facilita que conozcamos sus intereses”, sostiene Amples Regiani, gerente de comunicación y estrategia de VIVA, telefónica que hace casi ocho años creó su fanpage.

El ejecutivo señala que la empresa cuenta con cerca de 2,5 millones de clientes a quienes ofrecen una gama completa de servicios, por lo que el número de seguidores no es un objetivo, sino la consecuencia de atender y mejorar la experiencia del cliente a través del contenido y el mensaje adecuado en su fanpage.

Para Samsung superar el millón de fans es una muestra de confianza que les dan los consumidores bolivianos. Ven a su fanpage como una gran herramienta que les permite conocer mejor a sus fans y tener una mayor comprensión de sus necesidades. “En las redes sociales buscamos construir relaciones a largo plazo con nuestros fans y usuarios. En ese sentido, más que incrementar la cantidad de fans, nuestro enfoque actual consiste en ofrecer contenido útil de calidad y lograr cercanía con ellos”, sostienen.

Mariano Cabrera Lanfranconi, consultor de marketing, explica en su blog que estar en Facebook puede ayudar a que una marca aumente su exposición, se dé a conocer a las personas, llame la atención, conecte, pero esto debe estar contemplado dentro de una estrategia. “Muchas empresas creen que porque una persona les dio ‘me gusta’ en su página de fans, eso ya es conectarte. No es cierto. Facebook ayuda a tener gente que esté atenta a nuestra marca o empresa, pero conectar, eso ya depende de la empresa”, indica.

Para BoA, su fanpage, que creó a inicios del 2012, se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación tanto con sus fans nacionales como extranjeros, ya que estos últimos representan un 20%.

Para la aerolínea, la principal ventaja competitiva de contar con una cantidad importante de fans es la actividad con su comunidad, ya que las personas tienen respuesta a sus consultas en un tiempo promedio menor a los 10 minutos, sobre temas concernientes a los vuelos o cotizaciones de viaje.

Para Huawei estar entre las empresas con más fans de Bolivia es un gran logro, porque mediante este medio social están en constante contacto con sus usuarios, seguidores y toda persona que quieren conocer más de la marca.

“Contar con el fanpage es parte de nuestra estrategia corporativa. Las redes sociales son el punto de contacto directo con el consumidor final, que permite tener un feedback directo e inmediato, en este caso sobre la calidad de nuestros dispositivos. Es una forma de hablar directamente con Huawei”, expresa Luis Daniel Ybarnegaray, director de Marketing Huawei Bolivia.

Para los hoteles Camino Real, el marketing digital es parte fundamental de su gestión de marketing, puesto que desde hace varios años que empezaron el proceso de girar de medios tradicionales hacia digitales. “La cantidad de fans es un dato interesante para evaluar la preferencia de nuestra marca versus la competencia; en nuestro caso el crecimiento de fans desde el año pasado es orgánica y eso nos demuestra la afinidad que logramos con nuestra comunidad”, señala Alicia Zúñiga, gerente de marketing Hoteles.

Samuel Doria Medina Monje, gerente de Operaciones & Comercial de Los Tajibos Hotel, explica que más allá de buscar seguidores, producen contenido de valor, mostrando los atractivos que tienen Santa Cruz y Bolivia, pero también motivándolos a vivir la experiencia de hospedarse en Los Tajibos. “En la época que vivimos, es imprescindible que las empresas desarrollen una estrategia de posicionamiento en el mundo digital y ello también implica en las redes sociales”, agrega.

Consumo masivo

Según la consultora Storecheck, las redes sociales cobran cada vez mayor relevancia para las empresas de consumo masivo puesto que gracias a estas, hoy pueden llegar de forma más eficaz a los ‘shoppers’ y crear una comunidad alrededor de sus marcas, facilitando la obtención de constante retroalimentación sobre experiencias, gustos, recomendaciones e inclusive hábitos.

Claudia Fernández, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola, explica que el principal beneficio de contar con una gran cantidad de fans, es que al ser una excelente herramienta de comunicación, les permite tener contacto diario con el consumidor boliviano. “Una comunicación fluida con ellos nos permite a la vez innovar constantemente y crear productos que respondan directamente a las necesidades del mercado”.

Para la compañía, escuchar a sus clientes es parte de su estrategia corporativa.

Jose García, gerente de marketing de Pil Andina, destaca que el alcance logrado en Facebook es favorable, ya que esta plataforma es una buena vitrina hacia los consumidores y al público en general.

“Al ser una empresa de consumo masivo, Pil Andina promueve la comunicación por dicha plataforma social y le otorga relevancia estratégica”, remarca el ejecutivo. Por ello -agrega- el constante esfuerzo de seguir trabajando en la creación y en la profundización del contenido digital pretende llevar al fan a la cultura de alimentación saludable mediante la implementación de campañas digitales novedosas, promociones, y así generar ese compromiso deseado con sus marcas.

Para Soboce es muy importante tener una gran comunidad de fans porque es la mejor forma de estar conectados con sus clientes y con el público en general, además de tener una retroalimentación constante que nos hace mejorar cada día.

Vanessa Guillen, gerente de marketing de Carmax, indica que estar en Facebook es parte de la estrategia corporativa de Hyundai.

“Los resultados de nuestra fanpage los medimos más por las interacciones que generamos”, señala la ejecutiva y agrega que son éstas las que se convierten en clientes. Pero su objetivo no es únicamente generar clientes, sino transmitir la cultura Hyundai y la cultura de trabajo Carmax.

OPINIÓN

“Lo importante que brinda Facebook hoy es el alto alcance y frecuencia”

Facebook es la herramienta de comunicación y tráfico más importante de Bolivia, ya que cuenta con más de 6,5 millones de usuarios. La plataforma de negocios que ofrece Facebook es muy completa y las formas de alcance que esta brinda son casi ilimitadas. Los objetivos en la plataforma van desde el reconocimiento de marca, interacción y fidelización con la marca, creación de base de datos de clientes potenciales, hasta la venta directa con un alcance tremendo. Sin embargo, hay otros dos terrenos digitales muy importantes que tenemos que tener en cuenta y cada uno es diferente del otro. Estos son Google y Youtube.

Los fans no son lo más importante hoy en día. Hace tiempo que Facebook es una plataforma de marketing hecha y derecha y las estrategias no se basan en la cantidad de fans que tenga una página. Cada vez se oculta más la opción de generar fans en la plataforma de anuncios publicitarios. Los fans son meramente una métrica de vanidad y no aporta absolutamente en nada a las estrategias. No existe ningún estudio que demuestre que un fan equivale a una venta. Los más importante que brinda Facebook hoy por hoy a las empresas es el alto alcance y su frecuencia, la forma de llegar al público objetivo con una mira de rayo láser y la entrega de contenido y publicidad relevante a cada uno de ellos.

Entonces, ¿cómo hacer que el fanpage de una empresa se convierta en una ventaja competitiva?

Primero que todo hay que educarse y entender bien cómo funciona Facebook y la gente que habita en él. Es importante entender que para vender, hay que dejar de vender y concentrarse en una estrategia de contenidos que brinde un valor agregado a los que visitan tu fan page o a los que le llegue el contenido que brindan y más aún, que este sea relevante para él o ella.

Fuente: Economy.com.bo