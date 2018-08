Postularán para el Panamericano de fútbol 6

Luego de presentar la Super Liga de fútbol 6 que iniciará el próximo 7 de septiembre, el presidente del club Olympic, Bernardo Pavisic, señaló que se puede confirmar en un 90 por ciento que se tiene la posibilidad de organizar el primer campeonato Panamericano de la disciplina, en Cochabamba.

“El proyecto no termina ahí, no es un torneo cualquiera, estamos bajo un aval muy importante, la Confederación de Fútbol 6. Esto va a permitir en un 90 por ciento de probabilidad de que en marzo o abril de 2019, Bolivia pueda recibir el primer panamericano de fútbol 6. El premio, aparte de todo lo que dice la convocatoria, será que el campeón tenga la base de la selección Bolivia, la que será manejada por dos profesionales de primer nivel, porque no queremos ir a participar, sino vamos a ir a ganar, más aún si somos dueños de casa”, aseguró Pavisic.

Según comentó el titular del elenco valluno, el club está dispuesto a asumir el costo de inversión del evento donde ocho selecciones participarán a lo largo de una semana para consagrarse como campeones.

Según informaron, los partidos se jugarán los viernes en horario nocturno y los sábados en la tarde.

La intención es sumar la mayor cantidad de equipos para que el certamen sea competitivo. Las inscripciones estarán abiertas desde la próxima semana y se cerrarán una semana antes del inicio del campeonato. El torneo se disputará en la cancha de césped sintético en el club Olympic.

CAMBIAN EL CÉSPED DE LA CANCHA

“Estamos haciendo un esfuerzo importante cambiando todo el césped sintético de la cancha Olympic. Es un pasto de última generación, con un costo de inversión superior a los 450 mil bolivianos en beneficio de los niños”, señaló Luis Vega, miembro de Olympic Fútbol.

Los partidos se disputarán en ese campo de juego.