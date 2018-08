¿Qué fue lo que dijo Carlos Chávez en su última entrevista en video?

El expresidente de la FBF habló con DIEZ previo a su viaje a Brasil, país en el que fue internado y en donde falleció este viernes a causa del cáncer.DIEZ

El cáncer le ganó la batalla y este viernes, Carlos Chávez, el exmandamás del fútbol nacional, falleció en una clínica en Brasil. DIEZ conversó con él desde su lecho de enfermo y antes de su viaje, habló de su enfermedad y también de la situación del fútbol nacional. Te invitamos a ver la entrevista:

Este video fue acompañado de una publicación hecha el 3 de diciembre de 2017, la misma que te mostramos nuevamente a continuación:

P/Juan Carlos Montaño

Para que no haya ruido apaga el televisor, pues hasta ese momento miraba un partido de fútbol internacional. “Siempre miro fútbol, nunca he dejado de hacerlo”, afirma. Luce un poco más delgado, se nota que ha perdido peso, pues durante poco más de 40 días no se ha alimentado bien producto de sus males.

Antes de responder a las preguntas nos muestra su pierna izquierda muy hinchada producto del cáncer en la ingle y de los dos tumores que tiene en el glúteo y en la pelvis. “Esta pierna es la afectada, mientras que la otra está intacta”, asegura. El cigarro ya no es parte de su vida desde hace 11 días, luego de ser un fumador durante cerca de 40 años. “Ya no fumo por mi salud”, recalca. Lo que aún no dejó es el café, aunque lo toma poco, no como antes. Precisamente, junto a él hay una taza con esta bebida.

Desde que quedara con detención preventiva, en julio de 2015, el expresidente de Oriente Petrolero se ha apegado bastante a Dios y ello lo refleja en cada frase que pronuncia. Además, reafirma que es inocente de los delitos de los que lo acusa el Ministerio Público: legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficios con relación al cargo, delitos tributarios y estafa con agravantes.

Una vez sentado, se nota que tiene mucho que decir, aunque el tiempo de la entrevista es corto.

¿Cómo está sobrellevando esta situación, primero es detenido en Palmasola y ahora el cáncer en la ingle?

En primer lugar tuve, y eso se lo confieso, un sufrimiento en silencio. No quería que conozcan todo el padecimiento por el que estaba pasando. No le dije nada ni a mi madre, ni a mis hermanos ni al mismo Alberto (Tico) Lozada (detenido junto a él en Palmasola), que convivía prácticamente conmigo. No decía nada porque no quería que se tergiverse no por parte de ustedes, los de la prensa, porque lo único que hacen es reflejar una realidad. Lo que pasa es que la opinión pública confunde una noticia. Como antes había salido que el 8 de enero de 2018 comienza el juicio, y eso a mí me parece fantástico para que de una vez se revele esta pantomima, que está armada.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Fallece el expresidente de la FBF, Carlos Chávez

Lo que quería era aguantar hasta que comience el juicio en Sucre, pues primero tuve problemas gastrointestinales. Eran unos dolores tremendos durante más de un mes que no me dejaban ni almorzar ni comer bien (en la Incor le extirparon un pólipo del intestino grueso). Luego se me pasó al nervio ciático, que también era un dolor insoportable, como si fuera un parto prácticamente. Después de 15 días se bajó a la parte de mi tobillo, que se me hinchó, y ahora es en toda la pierna izquierda (caminaba con dificultad). Por estos males no dormí durante siete noches, en las que veía amanecer.

¿No decir nada del dolor en los siete días fue peligroso para su salud?

Yo pensé que con un producto americano para hacer un lavaje iba a pasar todo, pues creía que solo era el tema de mi intestino grueso que estaba muy obstruido. Pero no pasó y durante seis o siete días seguía igual, y ya llegó un día sábado que fue imposible aguantar, y salí de emergencia al hospital San Juan de Dios. Me hicieron los exámenes respectivos, pero volví en la noche al penal, y fue lo mismo. Y al día siguiente me internaron en la Incor. Ahí me quedé porque era grave lo que tenía.

¿Nunca antes había tenido problemas de salud?

No, lo que sí tuve fueron inconvenientes de hipertensión. De eso hace más de 30 años. Recuerdo que en esta misma clínica me hicieron un tratamiento para controlar la presión muy alta, pero luego no tuve ningún problema de salud. Lo único era que cuando subía a La Paz en la época de presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, y por el inconveniente de la presión, trataba de no estar mucho tiempo en la altura.

¿Cuándo se entera que tiene cáncer?

Justamente cuando salgo del penal de Palmasola y me internan. Primero me hacen una endoscopia, ecografía computarizada, tomografías y una serie de chequeos de sangre a nivel general. Y ahí se fueron dando los primeros resultados de las posibilidades por los ganglios que tenía en la ingle. Luego me operan un ganglio donde se identificaron los primeros rasgos de posibles indicadores de cáncer.

¿Qué se le vino a la cabeza?

(Casi se quiebra, pero luego sigue hablando) La familia. Tengo la certeza de que vamos a hacer lo imposible para superar este cáncer y tengo la fortaleza de que estos inconvenientes de salud los voy a pasar. Tengo el convencimiento, por mi mismo carácter, que estos resabios de la injusticias lo voy a superar, y esta injusticia no se va a poder quedar así. Tengo un convencimiento y una firmeza infranqueable que todos estos dos años y cinco meses que hemos vivido (detenidos) nosotros no van a ser gratis. Toda esta emboscada que se me ha hecho no puede quedar así a la deriva y se tiene que saber la verdad.

Fuente: diez.bo