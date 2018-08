¿Qué pasará con el festejo de Gílbert en Arabia?

El delantero boliviano que ahora milita en el Al-Hazem del país de Asia Oriental tendrá que adaptarse a una nueva cultura para cumplir otro de sus objetivos que se había trazado: triunfar fuera de las fronteras de Bolivia.

Antes de viajar a Arabia Saudita para militar en el Al-Hazem, el delantero boliviano Gílbert Álvarez había anunciado que posiblemente no iba a poder festejar sus goles como estaba acostumbrado: levantando su camiseta, mostrando otra con la leyenda “Dios es fiel” y elevando las manos hacia el cielo. Si es que realizaba esas acciones, supuestamente, iba a recibir una multa, pero el presidente del club, Ali Ebn Hussein Al-Ayed, le comunicó oficialmente que “no habrá ningún problema y si hubiera, él pagará la multa con tal de que haga goles”.

Álvarez tiene todo a su favor, tiene ritmo futbolístico y todo apunta a que está habilitado para debutar. El jugador fue tomado en cuenta por su entrenador, Daniel Isaila, y este jueves (12:20 hb) puede jugar ante el Al Wehda. “Tengo que triunfar fuera del país, ese es mi objetivo. Estoy muy motivado y con muchas ganas”, dijo a DIEZ.bo, desde el país de Asia Oriental.

A continuación te dejamos sus mejores frases:

Cambio radical. Me estoy asentando en Arabia (Saudita). La cultura es diferente, el horario, el idioma (…), pero ahí vamos sobrellevando el cambio, gracias a Dios. Hay muchas cosas diferentes, por ejemplo fui a un restaurante y tuve que comer en el piso, por sus costumbres, tampoco utilizan cubiertos. A las 18:40, más o menos, todo el mundo está orando.

Acompañado de los que más quiere. Sus visas (de su esposa y su hija) están en pleno trámite y después podrán venir, además mi padre también residirá aquí para hacerme compañía. Mi familia es mi gran apoyo y motivación en mi vida.

La bienvenida. Me recibieron muy bien, el presidente, el cuerpo técnico y mis compañeros. La verdad me sentí a gusto y contento, eso me motiva a no aflojar (levantada en su carrera).

Raíces similares. Tengo tres compañeros brasileños, un ecuatoriano y un colombiano. Gracias a Dios entiendo bien el portugués, pero tenemos un traductor que nos está ayudando, así que la verdad estoy muy tranquilo y con ganar de hacer las cosas bien.

¿Listo para debutar? Ayer (lunes) hicimos una práctica de fútbol y el entrenador me tomó en cuenta en el equipo titular. Si bien no me han dicho si estoy habilitado, supongo que sí porque el DT me incluyó en el onceno inicial.

Gílbert, junto a sus compañeros Carlos Feraud (colombiano) y Jhon Pajoy (ecuatoriano). Foto: Gentileza Gílbert Álvarez

Su festejo. Gracias a Dios el festejo va a seguir siendo el mismo. El presidente me comunicó que no habrá ningún problema y si hubiera, él pagará la multa con tal de que haga goles (risas).

Giro de 360º. La verdad es un giro rotundo a todo, pero estoy feliz de estar aquí, era un propósito que tenía en mi carrera y lo cumplí. Ahora que tengo la oportunidad, voy a tratar de aprovecharla y demostrar en los partidos de por qué me trajeron aquí.

Siguiente salto. Tengo que triunfar fuera del país, ese es mi objetivo. Estoy muy motivado y con muchas ganas.

