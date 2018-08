Rakitic confirmó dónde va a jugar esta temporada

Central FOX

Ivan Rakitic confirmó lo que quiere hacer: el futbolista continuará en el Barcelona. Tras el fuerte interés del París Saint-Germain el conjunto catalán intento todo para que el volante no piense sino en continuar allí.

El futbolista croata se expresó por primera vez sobre el asunto finalizado el encuentro ante el Valladolid y dio certezas sobre su futuro: “Se ha hablado bastante pero ya está hecho. Con muchísimas ganas me voy a quedar aquí. Me he dado cuenta que lo más bonito que hay es estar en Barcelona, defender al club. Ojalá puedan ser muchos años más”.

“Nadie puede ofrecerme lo que tengo aquí. Estoy en el mejor club del mundo”, aseguró Rakitic.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar