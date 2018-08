Raúl Medeiros Gutiérrez: “Es un sueño estar acá”

Su fichaje para la sub-23 del club brasileño ya es una realidad. Cuenta lo que vivió cuando estuvo en Universitario de Sucre e Independiente, de la misma ciudad. “Mi padre es el más feliz con todo esto”, dijo a DIEZ.

Como si se tratara de una historia con final feliz. Así es el camino que recorrió el cruceño Raúl Medeiros Gutiérrez para llegar a un grande del fútbol brasileño como es el Sao Paulo. De familia futbolera, con su padre como entrenador, guía y sostén en los momentos complicados, el joven volante tiene la oportunidad de dar sus primeros pasos en el exterior, donde espera triunfar hasta emigrar a Europa.

“Es un sueño estar acá”, fueron las primeras palabras de Raúl con DIEZ. Establecido en la ciudad paulita y más que contento por las condiciones de trabajo que el club tricolor les proporciona a sus inferiores. Es consciente de que debe aprovechar la chance que se le presenta después de un duro recorrido por el país.

Inició con 10 años en la academia Tahuichi. Allí se destacó en las diferentes categorías, participó de varios torneos nacionales y tuvo tres experiencias en Paraguay y Brasil. Pasó por la Primera B de la ACF y apenas jugó un partido en la A, porque desde Sucre ya tenían ‘fichado’ al mediocampista para reforzar a Universitario.

Su padre, Raúl Medeiros, es el más feliz por el nuevo reto que tiene su hijo

En la capital las cosas no fueron como se la pintaron. Medeiros dijo que vivía debajo de un coliseo, donde la lluvia inundaba su cuarto. No ganaba ni el sueldo mínimo nacional y, pese a que debutó en la Liga de la mano del argentino Daniel Córdoba, la dirigencia de la ‘U’ no cambió las condiciones hacia su persona.

“Sufrí mucho, me costó. Me decían que vaya a limpiar vidrios, que no había sacado nada de mi padre (exjugador)”, manifestó Raúl, que se quedó en Sucre para probarse en Independiente. Allí, su suerte no cambió. Se vio afectado por las lesiones y los dirigentes comenzaron a presionarlo porque decían que él llegó al club con algunas molestias físicas.

Pensó en tirar la toalla, parecía contra la pared. Dormía junto con su hermano menor en un colchón de una plaza y sus padres le enviaban dinero para que ambos pudieran alimentarse mejor.

Pero de un momento a otro las cosas cambiaron. Encontró el ritmo que necesitaba y se coronó campeón del torneo de la asociación en Sucre con Independiente. Rescindió contrato con el club rojiblanco porque su agente, el argentino Hugo Promanzio, cerró la negociación con el Sao Paulo.

En el paulista estará en la categoría sub-23. Su principal objetivo es afianzarse para que el club renueve su contrato, pues el vínculo que tiene es hasta diciembre y si logra hacer un buen papel, estará en el club hasta 2021.

“Quiero ganarme un lugar en mi equipo. Necesito subir mi nivel porque acá el fútbol es exigente. Lo que sufrí me hizo más fuerte para seguir adelante. Quiero ayudar a mi familia y para ello daré todo de mí”, manifestó Raúl.

En pleno con la familia. Quiere aprovechar la chance que tiene en Brasil para ayudar económicamente a sus seres queridos

