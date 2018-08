“Republiqueta ”, “otro país”, así llaman al Polígono 7 del Tipnis tras el cerco a Tribunal

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, afirmó que esa zona del TIPNIS “fue invadida por cocaleros de Chapare” y que “ahora sólo falta que nos pidan pasaporte”.

“Republiqueta ”, “otro país”, así llaman al Polígono 7 tras el cerco

Cocaleros del Polígono 7 bloquean la ruta de ingreso al TIPNIS, el domingo. Foto:Samy Schwartz

Personalidades de distintos ámbitos calificaron al Polígono 7 (área “colonizada” del TIPNIS) como una “republiqueta”, “otro país” y “un Estado independiente”, debido al cerco que llevaron adelante, el domingo, los habitantes de esa región. La medida afectó a la labor de la Comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que llegó a Bolivia.

Los cocaleros bloquearon la vía en Isinuta, “puerta” de ingreso al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y no dejaron a los miembros de la delegación entrar ni abandonar el lugar, durante al menos seis horas.

En un momento dado, un efectivo policial indicó: “Yo no puedo hacer nada, ustedes saben que esta zona es así, peligrosa”. Finalmente, luego de un diálogo fugaz, los cocaleros “liberaron” a la delegación.

Horas después, hicieron circular una nota firmada por Gumercindo Pradel, entre otros representantes, para argumentar que el tribunal no pidió el permiso para ingresar a la zona.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que fueron los visitantes quienes “no coordinaron” con los habitantes para ingresar a la reserva. “Hubo dificultades porque la gente del TIPNIS, del Conisur, rechazaron la presencia de estos visitantes extranjeros porque no coordinaron con ellos respecto a su visita (…); y es lógico, porque son propietarios de su territorio”, afirmó.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, indicó que el Polígono 7 “lastimosamente se convirtió en una republiqueta”. En ese marco, recordó a los comunarios que no pueden estar al margen de Bolivia. “Lamentablemente, hoy el Polígono 7 del TIPNIS ha sido invadido por cocaleros del Chapare y ahora sólo falta que nos pidan pasaporte para que entremos”, afirmó.

Al respecto, Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, dijo que “no hay asidero alguno para que digan que debe haber un permiso. Se está violando aquí el derecho al libre tránsito. Esta no es una tierra de nadie”.

El analista Fernando Prado escribió en su cuenta de Twitter: “Otro país: Comisión detenida en el TIPNIS por los nuevos cocaleros del Polígono 7: ¿en qué queda la promesa del ministro Romero de permitir su ingreso?, ¿es que las zonas cocaleras son otro país? Así parece”.

A su turno, al enterarse del hecho, el periodista Mario Espinoza tuiteó: “Nace la República independiente de Polígono 7”.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, dijo a los colonos que no son los propietarios de esa zona. “(Ellos) no son dueños, la gente del Polígono 7 nos habían invitado y luego no dejan pasar”, lamentó.

¿El Polígono 7 y el Chapare están en la mira?, se le preguntó. Sí, no sólo a nivel nacional, ahora también internacional, afirmó Carvajal. “Ellos (el Tribunal) no se van a callar, van a reunirse y presentar un informe, porque esto fue un atropello”, aseveró.

Villena indicó que este hecho puso en evidencia, ante la comunidad internacional, que “en el TIPNIS ocurren cosas graves”.

Una “republiqueta” y la CPE

La definición La historiadora María Luisa Soux explicó a Página Siete que una republiqueta es un pequeño territorio que ejerce funciones de república; es decir, su propio gobierno.

Del nombre La historiadora indicó que esa denominación la acuñó Bartolomé Mitre para hacer referencia a los grupos guerrilleros que lucharon durante la guerra de independencia, para destacar su situación de ser “independiente y autónoma”. “Pero en los últimos trabajos que hicimos, mostramos que no había tal autonomía, que había coordinación entre todos”, explicó Soux.

CPE El artículo 394 de la Constitución Política del Estado establece: “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas”. Asimismo, el numeral 19 del inciso II del artículo 298 señala que las “áreas protegidas (están) bajo responsabilidad del nivel central del Estado”.

PÁGINA SIETE / María Carballo / La Paz