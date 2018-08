Residentes piden al presidente de España que interceda con Evo para que respete el 21F

Félix Quintanilla hizo conocer una carta abierta al presidente del Gobierno español quien llegará a Bolivia este martes. En la nota detalla que el presidente Evo Morales no respeta la Constitución Política del Estado.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Foto: Internet

La Paz, 27 de agosto (ANF).- Los residentes de Bolivia en España pidieron al presidente Pedro Sánchez a través de una carta abierta que interceda para solicitarle al jefe de Estado, Evo Morales, que respete el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que ganó el No a la repostulación de los mandatarios.

“Queremos aprovechar, dirigirnos a usted, ya que sostendrá una reunión con el presidente Evo Morales, para que interceda por los bolivianos que viven dentro y fuera de Bolivia, le pida que respete la Constitución Política del Estado, ya que el artículo 168 dice que el periodo de mandato del presidente y vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua”, dice la misiva.

El arribo del presidente del Gobierno español está previsto para “El 28 en la tarde y el 29 en la mañana estará en nuestro país el presidente de España en una visita oficial después de 20 años (…). El presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha decidido visitar y hacer una agenda bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Bolivia”, explicó Morales el pasado sábado.

La autoridad hizo el anuncio tras una reunión con las autoridades del Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de esa ciudad, para coordinar las actividades de recibimiento de Sánchez quien tiene previsto una gira por América del Sur donde visitará además de Bolivia otros países.

En la nota, el firmante Félix Quintanilla, coordinador de la Plataforma Bolivianos por la Democracia en España, proporciona información acerca del referéndum del 21F y asegura que el Gobierno atropella el derecho de los ciudadanos al no respetar su voto y pretender la habilitación de Morales bajo el argumento de la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Sumado a este tipo de maniobras legales ilegítimas por el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del ejecutivo, el pueblo boliviano está movilizado desde entonces por hacer respetar el resultado del 21 de febrero de 2016 (21F).

En diferentes países residentes bolivianos han expresado su rechazo a la posibilidad de que Morales y García Linera vuelvan a ser candidatos en las elecciones de 2019.

“Acudimos a sus buenos oficios de pedir al gobierno de Evo Morales respete la decisión del pueblo boliviano que dijo No a la re re re elección, Bolivia dijo No a la reforma del artículo 168, dijo No a la cuarta repostulación”, señaló Quintanilla.

Asimismo anunció una movilización de los residentes en Madrid, para -además- rechazar la Ley de Organizaciones Políticas.

