Reubicar a los refugiados rohingya en una isla propensa a las inundaciones es una idea muy peligrosa

Bhasan Char no es sostenible para el hábitat humano y podría verse seriamente afectado por el aumento del nivel del mar y las mareas ocasionadas por la tormenta. Lo más probable es que tenga un acceso muy limitado a los servicios de educación y salud, y oportunidades extremadamente limitadas para los medios de vida o autosuficiencia. Aislaría innecesariamente a los refugiados. El gobierno de Bangladesh no se ha comprometido a permitir la libertad de movimiento de los refugiados dentro y fuera de la isla. Además, los refugiados no han consentido mudarse allí.