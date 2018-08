Revilla apoya la realización de primarias pero reitera que Evo Morales no puede postularse

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, enfatizó la mañana de este miércoles que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no pueden presentarse en las próximas elecciones de 2019 ya que el referéndum del 21 de febrero de 2016 es vinculante.

“Como bien ha dicho el Tribunal Supremo Electoral ayer, el referéndum es vinculante y se tiene que aplicar, cómo lo va a aplicar (…) cuando se presentan las candidaturas (para las primarias) hay que preguntarles a ellos (al TSE) , pero si ellos han dicho que el referéndum es vinculante, eso significa que el Presidente y el Vicepresidente al momento que se vayan a inscribir no podrán ser inscritos, eso es lo que todos deberíamos entender de las palabras del Tribunal Electoral y es efectivamente el Tribunal Electoral el que tiene la última palabra respecto al respeto al 21 de febrero”, dijo Revilla.

El Alcalde de La Paz, por otro lado, consideró que es positivo para los partidos impulsar unos comicios primarios, aunque observó que el proyecto normativo adelante para enero del próximo año este proceso, lo cual favorece al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En ese sentido, recordó que el hecho de que el Presidente y el Vicepresidente no puedan presentarse a los comicios de 2019 no quiere decir que estos no se realizarán, por lo que es importante que las fuerzas políticas definan a sus candidatos.

“Creemos, en principio, que sí los partidos políticos deben llevar adelante las primarias por una razón muy simple, que el presidente Evo morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no puedan ser candidatos no significa que no habrá elecciones, van a haber elecciones nacionales el próximo año y en mes de octubre. (…). ¿Quiénes serán los candidatos del MAS? tendrá que verlo el MAS. Se debe tomar en cuenta que hay un referéndum que ha establecido que no se modifica la Constitución Política del Estado y los dos primeros mandatarios no pueden participar, pero igual habrá elecciones, igual los partidos políticos tendrán que presentar sus propias candidaturas y a nosotros nos parece muy saludable”, dijo.

Consideró que si bien el adelantamiento en la fecha de las primarias favorece al partido en función de Gobierno, “la ley como ley no es una ley mala, es una ley que se ha trabajado incluso con los partidos”.

Respecto a primarias en Soberanía y Libertad (Sol.bo), Revilla dijo que ahora la tienda política está concentrada en conseguir la personería jurídica.

Este martes, el TSE anunció que respetará el carácter vinculante del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la sentencia constitucional 084 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que autorizó la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

En el referéndum el 51,3% de los electorales votaron “No” a la modificación de la CPE para permitir que Morales pueda presentarse nuevamente a una reelección.

Oxígeno / La Paz

Nota relacionada: Evo escribe que el voto del pueblo “es sagrado” y le llueven las críticas