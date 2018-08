Analistas observan que esta baja, que se da desde 2014, es consecuencia, entre otros aspectos, de la balanza comercial negativa (importamos más productos que lo que exportamos) y por el tipo de cambio congelado. Sin embargo, el Gobierno destaca una posición económica internacional sólida.

RIN caen un 10,6% en ocho meses por balanza comercial negativa

Reservas cayeron entre enero y agosto de 2018 $us 1.087 millones. Analista pide una política para detener la baja que viene desde 2015. El Gobierno destaca una posición económica internacional sólida.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) han perdido $us 1.087 millones de enero a agosto de 2018; es decir, un 10,6%. Analistas observan que esta baja, que se da desde 2014, es consecuencia, entre otros aspectos, de la balanza comercial negativa (importamos más productos que lo que exportamos) y por el tipo de cambio congelado.

Según las estadísticas del Banco Central de Bolivia (BCB), al cierre de la gestión 2017, las RIN anotaban $us 10.261 millones.

Esa fue la cifra que resaltó el presidente Evo Morales, en su discurso del 6 de agosto. Pero ya a esa fecha, las RIN habían bajado a $us 9.196 millones y hasta el 10 de agosto, la cifra era de $us 9.174 millones; es decir, $us 1.087 millones menos entre enero y agosto.

Las ‘divisas’, una de las variables de las reservas, descendieron de $us 8.199 millones a $us 7.233 millones (11,8%). Las reservas en oro cayeron de $us 1.787 a $us 1.671 millones (6,5%).

Posición sólida

La Memoria Anual 2017, publicada por el BCB el 14 de agosto, considera que pese a “los choques externos adversos y la orientación expansiva de las políticas desde mediados de 2014, Bolivia mantiene una posición externa sólida”.

En ese marco, destaca que “el nivel de las RIN como porcentaje del PIB (27%) se encuentra entre los más altos de América del Sur”.

Comercio y tipo de cambio

Para el economista Carlos Schlink, la reducción de estos ocho meses tiene que ver con la balanza comercial negativa, ya que al comprar más productos de afuera, hay más salida de divisas, lo que genera una caída de RIN.

“Esto afecta en que hay reducción del ahorro de los bolivianos. El colchón financiero del que tanto habla el Gobierno va disminuyendo y deja con menos soporte en caso de que la crisis se profundice o que la economía se desacelere aún más”, explicó.

Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), coincide con Schlink y agrega que Bolivia desde el 2015 experimenta un desbalance en el comercio exterior de bienes, perdiendo más de $us 3.500 millones hasta la fecha.

De acuerdo al reporte del IBCE, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 el déficit fiscal fue de $us 855 millones; en el 2016 subió a $us 1.287 millones; en 2017 marcó un récord de $us 1.302 millones. Ya en el primer semestre de 2018, el déficit fue de $us 115 millones; el déficit acumulado 2015-2018 es de $us 3.559 millones.

Para René Martínez, experto de la Fundación Jubileo, otro tema que influye es el tipo de cambio que fue congelado el 2011 (a $us 6,96 por unidad de dólar) que desincentiva las exportaciones e incentiva las importaciones porque el producto foráneo resulta más barato que el nacional.

EL DEBER / Miguel Ángel Melendres